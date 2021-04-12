Кладу мясо в банки и получаю вкусную мясную закуску

Ароматная, мягкая и вкусная тушенка – это и дополнение к блюдам и основа для многих вкусных рецептов. Очень аппетитно получается, если выбирать свиную грудинку. Где есть и сало, и много мяса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная грудинка, 1.3 кг;
- чеснок, 3 зубчика;
- лист лавровый, перец горошком.
Для приготовления рассола необходимо:
- соль, 130 – 150 г на 1 л воды.
Процесс приготовления
Мясо подготавливаем, промываем и просушиваем.
Режем порционными кусками.
Берем чистые баночки (у меня 3 баночки по 500 г) и заполняем их мясом, перекладывая лавровым листом, зубками чеснока и горошинами перца.
Для рассола растворяем в воде соль, доводим до кипения и варим несколько минут, пока соль не растворится.
Заливаем горячий рассол в банки по самое горлышко, накрываем крышками.
В кастрюлю кладем полотенце, ставим банки и наливаем теплую воду по горлышко банок.
После закипания стерилизуем 3 часа.
Закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем их до полного остывания.
Я храню такую заготовку в холодильнике, но и в прохладном подвале, заготовка тоже будет стоять длительное время.
Свежие комментарии