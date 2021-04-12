Скатерть-Самобранка

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Кладу мясо в банки и получаю вкусную мясную закуску

Ароматная, мягкая и вкусная тушенка – это и дополнение к блюдам и основа для многих вкусных рецептов. Очень аппетитно получается, если выбирать свиную грудинку. Где есть и сало, и много мяса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиная грудинка, 1.3 кг;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • лист лавровый, перец горошком.

Для приготовления рассола необходимо:

  • соль, 130 – 150 г на 1 л воды.

Процесс приготовления

Мясо подготавливаем, промываем и просушиваем.

Режем порционными кусками.

Берем чистые баночки (у меня 3 баночки по 500 г) и заполняем их мясом, перекладывая лавровым листом, зубками чеснока и горошинами перца.

Для рассола растворяем в воде соль, доводим до кипения и варим несколько минут, пока соль не растворится.

Заливаем горячий рассол в банки по самое горлышко, накрываем крышками.

В кастрюлю кладем полотенце, ставим банки и наливаем теплую воду по горлышко банок.

После закипания стерилизуем 3 часа.

Закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем их до полного остывания.

Кладу мясо в банки и получаю вкусную мясную закуску

 

Я храню такую заготовку в холодильнике, но и в прохладном подвале, заготовка тоже будет стоять длительное время.

Кладу мясо в банки и получаю вкусную мясную закуску

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