Кладу мясо в банки и получаю вкусную мясную закуску

Ароматная, мягкая и вкусная тушенка – это и дополнение к блюдам и основа для многих вкусных рецептов. Очень аппетитно получается, если выбирать свиную грудинку. Где есть и сало, и много мяса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиная грудинка, 1.3 кг;

чеснок, 3 зубчика;

лист лавровый, перец горошком.

Для приготовления рассола необходимо:

соль, 130 – 150 г на 1 л воды.

Процесс приготовления

Мясо подготавливаем, промываем и просушиваем.

Режем порционными кусками.

Берем чистые баночки (у меня 3 баночки по 500 г) и заполняем их мясом, перекладывая лавровым листом, зубками чеснока и горошинами перца.

Для рассола растворяем в воде соль, доводим до кипения и варим несколько минут, пока соль не растворится.

Заливаем горячий рассол в банки по самое горлышко, накрываем крышками.

В кастрюлю кладем полотенце, ставим банки и наливаем теплую воду по горлышко банок.

После закипания стерилизуем 3 часа.

Закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем их до полного остывания.