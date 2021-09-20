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Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало

Запечённый перец по-сербски готовится очень просто и легко, а на вкус такая приятная, что вы сможете украсить ей свой праздничный стол.

Запечённый перец по-сербски: ингредиенты

Запечённый перец по-сербски

  1. Сладкий красный перец – 1 кг. (один килограмм)
  2. Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  3. Сахар – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки)
  4. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  5. Чеснок – ½ г. (пол головки)
  6. Перец горошком – 5 шт. (пять штук)
  7. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Рецепт приготовления:

Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало 7

  • Перец хорошо промойте, но не нарушайте целостность овоща.
  • Перец просушите.
  • Застелите фольгой противень и разложите в один слой перец.
  • Запекайте около 30 минут при температуре 200 градусов. За это время переверните 3 раза.
  • Перец сложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте до полного остывания.
  • С перца снимите кожицу.
  • Смешайте сок от перца с солью и сахаром, растительным маслом, уксусом и перцем. Хорошо перемешайте до однородности.
  • Тонкими пластинками нарежьте чеснок и смешайте с маринадом.
  • Слой перцев уложите в ёмкость с крышкой, залейте маринадом, положите второй слой и снова полейте маринадом с чесноком. Таким образом уложите весь перец и залейте всё маринадом.
  • Закройте крышкой и оставьте мариноваться 6 часов.

Запечённый перец по-сербски — очень вкусный и ароматный

Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало 8

Приятного аппетита!

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