Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало

Запечённый перец по-сербски готовится очень просто и легко, а на вкус такая приятная, что вы сможете украсить ей свой праздничный стол.
Запечённый перец по-сербски: ингредиенты
- Сладкий красный перец – 1 кг. (один килограмм)
- Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Сахар – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Чеснок – ½ г. (пол головки)
- Перец горошком – 5 шт. (пять штук)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Рецепт приготовления:
- Перец хорошо промойте, но не нарушайте целостность овоща.
- Перец просушите.
- Застелите фольгой противень и разложите в один слой перец.
- Запекайте около 30 минут при температуре 200 градусов. За это время переверните 3 раза.
- Перец сложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте до полного остывания.
- С перца снимите кожицу.
- Смешайте сок от перца с солью и сахаром, растительным маслом, уксусом и перцем. Хорошо перемешайте до однородности.
- Тонкими пластинками нарежьте чеснок и смешайте с маринадом.
- Слой перцев уложите в ёмкость с крышкой, залейте маринадом, положите второй слой и снова полейте маринадом с чесноком. Таким образом уложите весь перец и залейте всё маринадом.
- Закройте крышкой и оставьте мариноваться 6 часов.
Запечённый перец по-сербски — очень вкусный и ароматный
Приятного аппетита!
Свежие комментарии