Запечённый перец по-сербски. Сколько не готовь, всегда мало

Запечённый перец по-сербски готовится очень просто и легко, а на вкус такая приятная, что вы сможете украсить ей свой праздничный стол.

Запечённый перец по-сербски: ингредиенты

Сладкий красный перец – 1 кг. (один килограмм) Уксус 9% — 1 ст. л. (одна столовая ложка) Сахар – 1/3 ч. л. (треть чайной ложки) Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки) Чеснок – ½ г. (пол головки) Перец горошком – 5 шт. (пять штук) Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Рецепт приготовления:

Перец хорошо промойте, но не нарушайте целостность овоща.

Перец просушите.

Застелите фольгой противень и разложите в один слой перец.

Запекайте около 30 минут при температуре 200 градусов. За это время переверните 3 раза.

Перец сложите в кастрюлю, накройте крышкой и оставьте до полного остывания.

С перца снимите кожицу.

Смешайте сок от перца с солью и сахаром, растительным маслом, уксусом и перцем. Хорошо перемешайте до однородности.

Тонкими пластинками нарежьте чеснок и смешайте с маринадом.

Слой перцев уложите в ёмкость с крышкой, залейте маринадом, положите второй слой и снова полейте маринадом с чесноком. Таким образом уложите весь перец и залейте всё маринадом.

Закройте крышкой и оставьте мариноваться 6 часов.

Запечённый перец по-сербски — очень вкусный и ароматный

Приятного аппетита!