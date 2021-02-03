Подборка самых мясистых, «арбузных» томатов: 6 сортов на будущий сезон

Сегодня хочется поговорить о томатах. У меня в фаворитах – томаты БИФ (от англ. Beef – мясо). Ну, вы поняли, да? Те самые, крупноплодные помидоры с малым количеством сока внутри, увеличенным количеством сахаров и сухого вещества. Такие БИФ-томаты, на мой взгляд, самые вкусные, самые ароматные, самые-самые! Из них и салаты вкуснейшие получаются, и заготовки всегда удачные. Мы сажаем помидоров много, и каждый раз мне хочется посадить что-нибудь «эдакое», необычное. Новенькое.

Предлагаю вам шестерку популярных сортов томатов, которые отличаются своими вкусовыми качествами и относительной неприхотливостью в выращивании. Интересно, а кто-то из вас уже сажал такие?

1. Знаменитое «Бычье сердце». Старый, я бы сказала, «древний» сорт, который папа сажал еще во времена моего детства. Надо отдать должное селекционерам, наука не стоит на месте, и сейчас в продаже можно встретить «сыночка» старого доброго «Бычьего сердца» с улучшенными качествами. Узнать его легко, обычное перед названием стоит слово «Новое». И по цветам они также различаются: есть «новое бычье сердце розовое», «новое бычье сердце желтое» и т д. 3-4 кустов вполне достаточно, чтобы обеспечить вашу семью вкуснейшими плодами на все лето.

2. Салатный сорт «Розовый мед». Вкусные, мясистые помидоры розового цвета, отличаются отменным вкусом и хорошей лежкостью плодов. Разломишь такую – а на сломе крупинки мякоти переливаются, будто сахаром посыпанные. Вкусно, просто очень вкусно!

наши прошлогодние урожаи)))

3. «Гусиное яйцо» — еще один представитель популярных крупноплодных томатов. В зрелом состоянии – ярко-красного цвета, отличаются тонким деликатным «помидорным» вкусом и относительной неприхотливостью в выращивании. Относится к средне-поздним сортам, очень хорошо растет в теплицах.

4. «Тяжеловес Сибири» пользуется особой любовью огородников. А все потому, что обильные урожаи, сладкий вкус томатов и рекордные размеры плодов сочетаются с относительной компактностью куста – тот вырастает лишь до 80 см в высоту. Раннеспелый сорт, отлично растет как в теплицах, так и на открытой грядке. Сорт стоит того, чтобы к нему присмотреться.

5. Мало места для посадок? Посадите в теплице 3-4 куста «Медвежьей лапы». Сорт высокорослый, требует подвязки и постоянного формирования куста, но зато урожаи с них соберете рекордные. Кстати, селекционеры советуют сажать не более трех растений на один квадрат площади – иначе урожайность будет снижаться. Помидоры вырастают массой до одного килограмма, сами плоды – сладкие, мясистые, в них мало семечек и сока. Вкуснота!

вот они, красавцы)) только полюбуйтесь! Фото утащила отсюда:

6. Еще один ранний низкорослый сорт, который полюбился дачникам – томат «Алсу». Плоды красного цвета в форме сердечка вырастают до 700 гр.в массе, созревает быстро – через три месяца после появления всходов, кустик компактный и не требует постоянных пасынкований. Вырастает до 70 см в высоту. Почему бы нет?

А какие вкусные мясистые сорта сажаете вы? Что посоветуйте?