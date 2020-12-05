Мама научила готовить только так. Просто беру свежие мандарины и заливаю их тестом

Быстрая и простая, очень вкусная и ароматная выпечка, вас спасет, если на пороге стоят гости, а у вас нет ничего к чаю. Один из самых простых рецептов цитрусового пирога.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мандарины, 6 шт;
- яйца, 3 шт;
- молоко, 100 мл;
- масло растительное, 150 мл;
- сахар, 150 г + 3 ст.л;
- мука, 250 г;
- разрыхлитель, 5 г.
Процесс приготовления
Очищаем мандарины и режем их на 2 части.
Яйца смешиваем с молоком и растительным маслом.
Взбиваем массу миксером.
Всыпаем сахар и продолжаем взбивать 3 минуты.
Всыпаем частями просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем миксером.
Форму для выпекания застилаем пергаментом и смазываем кусочком сливочного масла. Посыпаем сахаром.
Выкладываем на дно мандарины и заливаем тестом.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 50 минут.
Остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Если есть еще несколько минут, растопите шоколад и полейте пирог. Можно взбить сметану с пудрой и выложить такой крем на пирог.
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