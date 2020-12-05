Мама научила готовить только так. Просто беру свежие мандарины и заливаю их тестом

Быстрая и простая, очень вкусная и ароматная выпечка, вас спасет, если на пороге стоят гости, а у вас нет ничего к чаю. Один из самых простых рецептов цитрусового пирога.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мандарины, 6 шт;

яйца, 3 шт;

молоко, 100 мл;

масло растительное, 150 мл;

сахар, 150 г + 3 ст.л;

мука, 250 г;

разрыхлитель, 5 г.

Процесс приготовления

Очищаем мандарины и режем их на 2 части.

Яйца смешиваем с молоком и растительным маслом.

Взбиваем массу миксером.

Всыпаем сахар и продолжаем взбивать 3 минуты.

Всыпаем частями просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем миксером.

Форму для выпекания застилаем пергаментом и смазываем кусочком сливочного масла. Посыпаем сахаром.

Выкладываем на дно мандарины и заливаем тестом.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 50 минут.

Остужаем и посыпаем сахарной пудрой. Если есть еще несколько минут, растопите шоколад и полейте пирог. Можно взбить сметану с пудрой и выложить такой крем на пирог.