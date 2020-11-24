Очень грамотный ремонт хрущёвской кухни 5 кв.м. Пожалуй, лучший среди тех, что я видела. Сделала бы себе такой же без раздумий

Когда мы с супругом заехали в хрущёвку и взялись за ремонт, то у нас не было никакого понимания о том, с чего начать, какие нюансы необходимо учесть и что вообще делать, чтобы жить потом было удобно.

Поэтому теперь, пройдя через все тяготы ремонта маленькой квартиры, я считаю своим долгом делиться с вами идеями, которые могут вам понравиться и помочь обустроить своё жилище.

Сегодня представляю вашему вниманию маленькую кухню всего на 5 м2, которую хозяева, на мой взгляд, сделали ну максимально грамотно и красиво.

На фото ДО мы видим совсем необустроенную кухню, в которой тем не менее хозяева пытались поддерживать чистоту и порядок. Была кое-какая организация хранения специй и прочих банок, раковина, плита и холодильник. Даже у питомцев был свой уголок.

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После ремонта кухня заиграла совершенно по-новому. Для начала обратите внимание, как хозяева выделили стену, у которой будет располагаться обеденная зона. Сам рисунок обоев мне нравится не очень сильно, но идея это хорошая.

На потолке разместили очень необычную и креативную люстру.

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А вот и гарнитур. Цвет для него выбрали серый с матовым покрытием, что смотрится дорого, стильно и современно. Часть фасадов сделали с остеклением, что визуально делает кухню более лёгкой и воздушной. Плюс позволяет красиво расставить посуду и любоваться ей, если это важно для хозяйки.

Столешницу и фартук выделили белым цветом, разделив серые фасады и ещё больше освежив кухню. Раковину поставили чуть дальше от угла, также подобрав её в цвет столешницы. При таком решении кухня смотрится более цельно и не делится на части.

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Другую часть кухни хозяева сделали закрытой. Благодаря такому разнообразию куня опять-таки смотрится более интересной и аккуратной.

Холодильник поставили у окна, а практически вплотную к нему разместили варочную панель и духовку. Конечно, соседство это совершенно неудачное и небезопасное и я бы сделала наоборот: сдвинула бы технику к углу, а между ней и холодильником оставила бы небольшое пространство для шкафов.

Не знаю, почему хозяева решили сделать именно так и почему им ничего не посоветовали при составлении дизайн-проекта кухни специалисты, но опасаюсь за их холодильник.

В углу повесили небольшой рейлинг для размещения мелкой кухонной утвари.

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Вот не считая близкого соседства печки и холодильника — всё остальное мне очень понравилось. Невероятно красивый гарнитур, сочетание фартука и фасадов смотрится гармонично и хорошо.

Было бы интересно увидеть эту кухню полностью, с обеденной зоной и окном.