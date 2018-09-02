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Окрошка с курицей и помидорами. На 100 грамм всего 54.39 ккал

Обожаю окрошку в любом виде!

Окрошка с курицей и помидорами. На 100 грамм всего 54.39 ккал
 
Ингредиенты:

Кефир — 400 мл
Куриное филе (отварное) — 200 г
Огурцы — 1-2 шт.
Помидоры — 2 шт.
Яйца вареные — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Зелень (лук, укроп, петрушка)
Вода кипяченая (охлажденная) — 100-150 мл
Лимонный сок по вкусу
Соль, перец черный молотый по вкусу

Приготовление:

Куриное филе нарезаем небольшими кубиками.

Нарезаем мелко помидоры, огурцы, яйца и зелень.

Солим и перчим, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.

Разводим кефир холодной водой, заливаем подготовленную смесь.

Добавляем по вкусу лимонный сок.

Охлаждаем.

Приятного аппетита!

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