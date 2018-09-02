Окрошка с курицей и помидорами. На 100 грамм всего 54.39 ккал

Обожаю окрошку в любом виде!
Ингредиенты:
Кефир — 400 мл
Куриное филе (отварное) — 200 г
Огурцы — 1-2 шт.
Помидоры — 2 шт.
Яйца вареные — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Зелень (лук, укроп, петрушка)
Вода кипяченая (охлажденная) — 100-150 мл
Лимонный сок по вкусу
Соль, перец черный молотый по вкусу
Приготовление:
Куриное филе нарезаем небольшими кубиками.
Нарезаем мелко помидоры, огурцы, яйца и зелень.
Солим и перчим, добавляем измельченный чеснок, перемешиваем.
Разводим кефир холодной водой, заливаем подготовленную смесь.
Добавляем по вкусу лимонный сок.
Охлаждаем.
Приятного аппетита!
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