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Закуска-намазка «Что-то с чем-то» из сельди: классика в шикарном исполнении

На самом деле эта закуска-намазка из сельди (селедочное масло), сделанная по классическому рецепту.

Закуска просто невероятная: мало того, что вкусная, так еще и невероятно красивая! Готовится за считанные минуты: не переборщите с горчицей! Блюдо превосходно может дополнить праздничный стол! Также отлично подойдёт и к повседневному завтраку. Не пробовали блинчики с такой закуской-намазкой? Надо обязательно приготовить!

Необходимые ингредиенты

  • масло сливочное – 200 грамм;
  • сельдь соленая (филе) – 150 грамм;
  • готовая горчица (русская или домашняя) – ½  чайной ложки;
  • сок лимона – 2 столовых ложки;
  • зелень петрушки.

Как приготовить  закуску-намазку из сельди

  1. Сельдь отделяем от костей. Филе нарезаем маленькими кубиками.
  2. Совет. Рекомендую использовать слабосоленую сельдь, сделанную в домашних условиях: она подойдет не только для этой закуски, но и станет самостоятельным блюдом.
  3. В миску выкладываем мягкое сливочное масло (его надо достать заранее из холодильника).
  4. К маслу выкладываем готовую горчицу, перемешиваем.
  5. Добавляем сок лимона, перемешиваем.
  6. Отправляем к остальным ингредиентам сельдь, перемешиваем.
  7. На пищевую пленку высыпаем нарезанную петрушку.
  8. Выкладываем на зелень сельдь с маслом.
  9. Сверху посыпаем петрушкой и заворачиваем пленкой.
  10. Закручиваем края пленки, кладем в холодильник на 2 часа.

В принципе, эту закуску можно подать и сразу. Намазываем на хлебушек, кладем на гренки или заворачиваем в блинчики! Такая закуска-намазка из сельди может храниться несколько дней. Отличные бутерброды на праздничный стол или просто на завтрак! Обожаю блюда, которые можно сделать на скорую руку – и потом использовать для приготовления различной закуски. Поэтому таких рецептов на нашем сайте очень много: заходите и выбирайте.

Закуска-намазка «Что-то с чем-то» из сельди: классика в шикарном исполнении

Приятного всем аппетита.

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