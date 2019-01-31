Закуска-намазка «Что-то с чем-то» из сельди: классика в шикарном исполнении

На самом деле эта закуска-намазка из сельди (селедочное масло), сделанная по классическому рецепту.
Закуска просто невероятная: мало того, что вкусная, так еще и невероятно красивая! Готовится за считанные минуты: не переборщите с горчицей! Блюдо превосходно может дополнить праздничный стол! Также отлично подойдёт и к повседневному завтраку. Не пробовали блинчики с такой закуской-намазкой? Надо обязательно приготовить!
Необходимые ингредиенты
- масло сливочное – 200 грамм;
- сельдь соленая (филе) – 150 грамм;
- готовая горчица (русская или домашняя) – ½ чайной ложки;
- сок лимона – 2 столовых ложки;
- зелень петрушки.
Как приготовить закуску-намазку из сельди
- Сельдь отделяем от костей. Филе нарезаем маленькими кубиками.
- Совет. Рекомендую использовать слабосоленую сельдь, сделанную в домашних условиях: она подойдет не только для этой закуски, но и станет самостоятельным блюдом.
- В миску выкладываем мягкое сливочное масло (его надо достать заранее из холодильника).
- К маслу выкладываем готовую горчицу, перемешиваем.
- Добавляем сок лимона, перемешиваем.
- Отправляем к остальным ингредиентам сельдь, перемешиваем.
- На пищевую пленку высыпаем нарезанную петрушку.
- Выкладываем на зелень сельдь с маслом.
- Сверху посыпаем петрушкой и заворачиваем пленкой.
- Закручиваем края пленки, кладем в холодильник на 2 часа.
В принципе, эту закуску можно подать и сразу. Намазываем на хлебушек, кладем на гренки или заворачиваем в блинчики! Такая закуска-намазка из сельди может храниться несколько дней. Отличные бутерброды на праздничный стол или просто на завтрак! Обожаю блюда, которые можно сделать на скорую руку – и потом использовать для приготовления различной закуски. Поэтому таких рецептов на нашем сайте очень много: заходите и выбирайте.
Приятного всем аппетита.
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