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Салат «Разнообразие» то, что нужно на праздничный стол

Салатик получается легкий и праздничный. А еще он невероятно красивый и яркий, вы будете от него в восторге. Главное, что салат готовится без майонеза. Поэтому понравится всем, кто следит за своим здоровьем и питанием. Салат просто готовится и обязательно понравится вашим гостям. Мы считаем, что такой салат можно готовить и к ужину, ведь продукты для него необходимы самые простые.

Необходимые продукты

  • 300 грамм шампиньонов
  • 1 луковица
  • 190 грамм оливок
  • 2 болгарских перца
  • 1 чайная ложка горчицы
  • Смесь перцев

Для маринада

  • 190 миллилитров рассола из оливок
  • пол чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • 3 чайные ложки 9% уксуса

Начинаем приготовление

  1. Грибы промываем и нарезаем на средние кусочки. Перекладываем в миску, добавляем соль, сахар, рассол из оливок и уксус. Все перемешиваем и оставляем в таком виде на 1 час. За это время грибочки пару раз перемешиваем.
  2. Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами и перекладываем в миску. Туда же добавляем грибы и смесь молотых перцев, все перемешиваем.
  3. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем крупными кусочками. Добавляем его к остальным продуктам, туда же всыпаем оливки и добавляем горчицу с растительным маслом. Все перемешиваем и подаем к столу.

Салат "Разнообразие" то, что нужно на праздничный столПриятного аппетита!

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