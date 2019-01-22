Салат «Разнообразие» то, что нужно на праздничный стол

Салатик получается легкий и праздничный. А еще он невероятно красивый и яркий, вы будете от него в восторге. Главное, что салат готовится без майонеза. Поэтому понравится всем, кто следит за своим здоровьем и питанием. Салат просто готовится и обязательно понравится вашим гостям. Мы считаем, что такой салат можно готовить и к ужину, ведь продукты для него необходимы самые простые.

Необходимые продукты

300 грамм шампиньонов

1 луковица

190 грамм оливок

2 болгарских перца

1 чайная ложка горчицы

Смесь перцев

Для маринада

190 миллилитров рассола из оливок

пол чайной ложки соли

1 чайная ложка сахара

3 чайные ложки 9% уксуса

Начинаем приготовление

Грибы промываем и нарезаем на средние кусочки. Перекладываем в миску, добавляем соль, сахар, рассол из оливок и уксус. Все перемешиваем и оставляем в таком виде на 1 час. За это время грибочки пару раз перемешиваем. Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами и перекладываем в миску. Туда же добавляем грибы и смесь молотых перцев, все перемешиваем. Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем крупными кусочками. Добавляем его к остальным продуктам, туда же всыпаем оливки и добавляем горчицу с растительным маслом. Все перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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