Салат «Разнообразие» то, что нужно на праздничный стол

Салатик получается легкий и праздничный. А еще он невероятно красивый и яркий, вы будете от него в восторге. Главное, что салат готовится без майонеза. Поэтому понравится всем, кто следит за своим здоровьем и питанием. Салат просто готовится и обязательно понравится вашим гостям. Мы считаем, что такой салат можно готовить и к ужину, ведь продукты для него необходимы самые простые.
Необходимые продукты
- 300 грамм шампиньонов
- 1 луковица
- 190 грамм оливок
- 2 болгарских перца
- 1 чайная ложка горчицы
- Смесь перцев
Для маринада
- 190 миллилитров рассола из оливок
- пол чайной ложки соли
- 1 чайная ложка сахара
- 3 чайные ложки 9% уксуса
Начинаем приготовление
- Грибы промываем и нарезаем на средние кусочки. Перекладываем в миску, добавляем соль, сахар, рассол из оливок и уксус. Все перемешиваем и оставляем в таком виде на 1 час. За это время грибочки пару раз перемешиваем.
- Лук очищаем и нарезаем тонкими полукольцами и перекладываем в миску. Туда же добавляем грибы и смесь молотых перцев, все перемешиваем.
- Болгарский перец очищаем от семян и нарезаем крупными кусочками. Добавляем его к остальным продуктам, туда же всыпаем оливки и добавляем горчицу с растительным маслом. Все перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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