Заливной пирог с вареньем: вкусный, мягкий, рыхлый пирог

Заливной пирог с вареньем по нашему рецепту получается безумно нежным и запоминающимся. Попробуйте приготовить его и вы убедитесь в этом сами.
Заливной пирог с вареньем: ингредиенты
- 200 (двести) мл — муки
- 150 (сто пятьдесят) гр – масла (сливочного)
- 200 (двести) мл — сахара
- 3 (три) штуки – куриных яиц
- Ванилин половина чайной ложки
- 1 (одна) чайная ложка – соды (пищевой)
Заливной пирог с вареньем: рецепт приготовления
- Предварительно размягчите сливочное масло, взбивайте его миксером, добавляя ванилин и сахар. Далее положите яйца, и продолжайте взбивать
- Соду погасите уксусом, потихоньку добавляйте в наше будущее тесто муку
- Тесто должно получиться густым, оно ни в коем случае не должно стекать с ложки
- Форму, в которой будете выпекать пирог, смажьте растительным маслом, и потихоньку, используя столовую ложку, выложите в нее тесто
- Далее украсьте будущий пирог вишенками из варенья
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда пирог на полчаса. Пирог у вас поднимется, ягоды просочатся на дно и в середку пирога
Заливной пирог с вареньем к столу!
Вы можете использовать любое варенье, или фрукты. Я экспериментировала с клубничным вареньем, абрикосовым, с замороженными ягодами. Пальчики оближешь!
Можете с уверенностью приготовить этот замечательный пирог к приходе гостей. Он быстро готовится и всегда получается сочным и мягким.
Приятного аппетита!
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