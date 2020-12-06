Заливной пирог с вареньем: вкусный, мягкий, рыхлый пирог

Заливной пирог с вареньем по нашему рецепту получается безумно нежным и запоминающимся. Попробуйте приготовить его и вы убедитесь в этом сами.

Заливной пирог с вареньем: ингредиенты

200 (двести) мл — муки 150 (сто пятьдесят) гр – масла (сливочного) 200 (двести) мл — сахара 3 (три) штуки – куриных яиц Ванилин половина чайной ложки 1 (одна) чайная ложка – соды (пищевой)

Заливной пирог с вареньем: рецепт приготовления

Предварительно размягчите сливочное масло, взбивайте его миксером, добавляя ванилин и сахар. Далее положите яйца, и продолжайте взбивать

Соду погасите уксусом, потихоньку добавляйте в наше будущее тесто муку

Тесто должно получиться густым, оно ни в коем случае не должно стекать с ложки

Форму, в которой будете выпекать пирог, смажьте растительным маслом, и потихоньку, используя столовую ложку, выложите в нее тесто

Далее украсьте будущий пирог вишенками из варенья

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда пирог на полчаса. Пирог у вас поднимется, ягоды просочатся на дно и в середку пирога

Заливной пирог с вареньем к столу!

Вы можете использовать любое варенье, или фрукты. Я экспериментировала с клубничным вареньем, абрикосовым, с замороженными ягодами. Пальчики оближешь!

Можете с уверенностью приготовить этот замечательный пирог к приходе гостей. Он быстро готовится и всегда получается сочным и мягким.

Приятного аппетита!