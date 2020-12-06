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Заливной пирог с вареньем: вкусный, мягкий, рыхлый пирог

Заливной пирог с вареньем по нашему рецепту получается безумно нежным и запоминающимся. Попробуйте приготовить его и вы убедитесь в этом сами.

Заливной пирог с вареньем

Заливной пирог с вареньем: ингредиенты

Заливной пирог с вареньем

  1. 200 (двести) мл — муки
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – масла (сливочного)
  3. 200 (двести) мл — сахара
  4. 3 (три) штуки – куриных яиц
  5. Ванилин половина чайной ложки
  6. 1 (одна) чайная ложка – соды (пищевой)

Заливной пирог с вареньем: рецепт приготовления

  • Предварительно размягчите сливочное масло, взбивайте его миксером, добавляя ванилин и сахар. Далее положите яйца, и продолжайте взбивать
  • Соду погасите уксусом, потихоньку добавляйте в наше будущее тесто муку
  • Тесто должно получиться густым, оно ни в коем случае не должно стекать с ложки
  • Форму, в которой будете выпекать пирог, смажьте растительным маслом, и потихоньку, используя столовую ложку, выложите в нее тесто
  • Далее украсьте будущий пирог вишенками из варенья
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда пирог на полчаса. Пирог у вас поднимется, ягоды просочатся на дно и в середку пирога

Заливной пирог с вареньем к столу!

Заливной пирог с вареньем

Вы можете использовать любое варенье, или фрукты. Я экспериментировала с клубничным вареньем, абрикосовым, с замороженными ягодами. Пальчики оближешь!

Можете с уверенностью приготовить этот замечательный пирог к приходе гостей. Он быстро готовится и всегда получается сочным и мягким.

Приятного аппетита!

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