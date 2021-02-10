Сегодня испечем вкусные пирожки, как пух. Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом! Покоряет сразу.

Пирожки Ингредиенты

Пирожки пошаговый рецепт

Сначала решим проблемы с дрожжами и продолжим.

Добавьте 2 чайные ложки дрожжей, я взяла сухие дрожжи

Надо их активировать.

Добавьте 2 чайные ложки сахара.

Добавляем один ст. тёплого молока.

Добавить и перемешать, если дрожжи не растворятся сразу, не бойтесь комочков , они полностью растворятся.

Накрыть пищевой пленкой и отставить примерно на 15-20 минут.

Положить в другую большую тару 4 ч.л. муки, 1 ч.л. соли , 1 ч.л сахара.

Залить эту смесь 1 ст. кипяченой воды и перемешать.

Вместо воды можно добавить стакан мацони , чтобы приготовить деревенские пирожки.

Но сегодня у нас классический рецепт.

Долго мешать не надо, отложить в сторону чтобы слегка остыла

Через 15-20 минут собрать все ингредиенты и замесить тесто.

Тесто уже остыло.

Добавьте 50 г.р растительного масла

Разбить одно яйцо.

Добавить нашу дрожжевую смесь, смешать, дабавлять порциями просеянную муку и перемешивать.

Как только станет сложно размешивать ложкой, можно уже месить руками.

На этот объем приходится около 500-600 грамм муки, как только можно будет замесить вручную, больше муки не добавляем, даже если тесто немного липнет к рукам , это нормально.

Берем горсть раст.масла смазываем ком теста и еще слегка его замешиваем

Смазываем дно и бока емкости маслом, помещаем в емкость тесто и закрываем крышку.

Дать подойти тесту 2-3 часа.

Для более быстрого созревания теста, накрыть теплым пледом и держать в тепле.

А пока приготовим начинку:

3-4 картофелины среднего размера очистить от кожуры, отварить

Пока немного остынет , успеем мелко нарезать одну головку лука

Обжарим лук на растительном масле

Нарежем зелень.

Я обычно добавляю пучок кинзы.

Можете использовать любую зелень или специи которые вам нравятся.

Размять катошку , превратить в пюре чтобы не было комков.

Вместо картошки подойдёт любая начинка.

Смешать жаренный лук с картошкой.

Добавить нарезанную кинзу.

Добавить 1 ч.л. соли .

по желанию можете добавить 1 ч.л. сушеного розмарина, он придает пирожкам особый вкус .

Наша начинка готова , отложим в сторону.

В кастрюля налить растительное масло, поставить на огонь, дать хорошо нагреться, чтобы пирожки обжарились в горячем масле.

Пришло время лепить пирожки.

Обильно смажьте растительном маслом

поверхность для лепки пирожков .

Перевернуть всё тесто на поверхность.

Распределить тесто по поверхности , благодаря растительному маслу оно не будет липнуть к рукам .

Разрежьте поперёк,

затем на более мелкие части .

скрутить в шары ,

должно получиться около 17-18 пирожков

Раскрываем пальцами тесто.

1-2 ч.л. начинки кладём по длине теста.

Мне нравится, когда начинки много.

С боков поднимаем тесто,скрепляем пальцами, хорошо прижимаем, чтобы при жарке не раскрылось.

Степень нагрева растительного масла можно определить, окунув в него небольшой кусок теста, если оно сразу поднимается от набухания, значит масло достаточно нагрелось .

Периодически переворачиваем, чтобы пирожки равномерно прожарились .

Огонь должен быть достаточно слабым, чтобы тесто пропеклось внутри, иначе верхний слой быстро покраснеет, а внутри пирожки останутся сырыми.

При снятии нужно положить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Можно подать с солью и перцем для придания дополнительного вкуса, но с нашим рецептом они вам не пригодятся.

Жду вашего мнения в комментариях и приятного вам аппетита .

Пирожки Видео Пошагово