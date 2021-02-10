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Пирожки, как пух. Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом! Покоряет сразу

Сегодня испечем вкусные пирожки, как пух. Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом! Покоряет сразу.

Пирожки, как пух. Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом! Покоряет сразу

Пирожки Ингредиенты

 

Пирожки пошаговый рецепт

  • Сначала решим проблемы с дрожжами и продолжим.
  • Добавьте 2 чайные ложки дрожжей, я взяла сухие дрожжи
  • Надо их активировать.
  • Добавьте 2 чайные ложки сахара.
  • Добавляем один ст. тёплого молока.
  • Добавить и перемешать, если дрожжи не растворятся сразу, не бойтесь комочков , они полностью растворятся.
  • Накрыть пищевой пленкой и отставить примерно на 15-20 минут.
  • Положить в другую большую тару 4 ч.л. муки, 1 ч.л. соли , 1 ч.л сахара.
  • Залить эту смесь 1 ст. кипяченой воды и перемешать.
  • Вместо воды можно добавить стакан мацони , чтобы приготовить деревенские пирожки.
  • Но сегодня у нас классический рецепт.
  • Долго мешать не надо, отложить в сторону чтобы слегка остыла
  • Через 15-20 минут собрать все ингредиенты и замесить тесто.
  • Тесто уже остыло.
  • Добавьте 50 г.р растительного масла
  • Разбить одно яйцо.
  • Добавить нашу дрожжевую смесь, смешать, дабавлять порциями просеянную муку и перемешивать.
  • Как только станет сложно размешивать ложкой, можно уже месить руками.
  • На этот объем приходится около 500-600 грамм муки, как только можно будет замесить вручную, больше муки не добавляем, даже если тесто немного липнет к рукам , это нормально.
  • Берем горсть раст.масла смазываем ком теста и еще слегка его замешиваем
  • Смазываем дно и бока емкости маслом, помещаем в емкость тесто и закрываем крышку.
  • Дать подойти тесту  2-3 часа.

Пирожки, как пух. Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом! Покоряет сразу

  • Для более быстрого созревания теста, накрыть теплым пледом и держать в тепле.

А пока приготовим начинку:

  • 3-4 картофелины среднего размера очистить от кожуры, отварить
  • Пока немного остынет , успеем мелко нарезать одну головку лука

Пирожки, как пух. Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом! Покоряет сразу

 

  • Обжарим лук на растительном масле
  • Нарежем зелень.
  • Я обычно добавляю пучок кинзы.
  • Можете использовать любую зелень или специи которые вам нравятся.
  • Размять катошку , превратить в пюре чтобы не было комков.
  • Вместо картошки подойдёт любая начинка.
  • Смешать жаренный лук с картошкой.
  • Добавить нарезанную кинзу.

Пирожки, как пух. Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом! Покоряет сразу

  • Добавить 1 ч.л. соли .
  • по желанию можете добавить 1 ч.л. сушеного розмарина, он придает пирожкам особый вкус .
  • Наша начинка готова , отложим в сторону.
  • В кастрюля налить растительное масло, поставить на огонь, дать хорошо нагреться, чтобы пирожки обжарились в горячем масле.

Пришло время лепить пирожки.

  • Обильно смажьте растительном маслом
  • поверхность для лепки пирожков .
  • Перевернуть всё тесто на поверхность.
  • Распределить тесто по поверхности , благодаря растительному маслу оно не будет липнуть к рукам .
  • Разрежьте поперёк,
  • затем на более мелкие части .
  • скрутить в шары ,
  • должно получиться около 17-18 пирожков
  • Раскрываем пальцами тесто.
  • 1-2 ч.л. начинки кладём по длине теста.
  • Мне нравится, когда начинки много.
  • С боков поднимаем тесто,скрепляем пальцами, хорошо прижимаем, чтобы при жарке не раскрылось.
  • Степень нагрева растительного масла можно определить, окунув в него небольшой кусок теста, если оно сразу поднимается от набухания, значит масло достаточно нагрелось .
  • Периодически переворачиваем, чтобы пирожки  равномерно прожарились .
  • Огонь должен быть достаточно слабым, чтобы тесто пропеклось внутри, иначе верхний слой быстро покраснеет, а внутри пирожки останутся сырыми.
  • При снятии нужно положить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
  • Можно подать с солью и перцем для придания дополнительного вкуса, но с нашим рецептом они вам не пригодятся.

Жду вашего мнения в комментариях и приятного вам аппетита .

Пирожки Видео Пошагово

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