Сегодня испечем вкусные пирожки, как пух. Сама продавщица пирожков поделилась с этим рецептом! Покоряет сразу.
Пирожки Ингредиенты
Пирожки пошаговый рецепт
- Сначала решим проблемы с дрожжами и продолжим.
- Добавьте 2 чайные ложки дрожжей, я взяла сухие дрожжи
- Надо их активировать.
- Добавьте 2 чайные ложки сахара.
- Добавляем один ст. тёплого молока.
- Добавить и перемешать, если дрожжи не растворятся сразу, не бойтесь комочков , они полностью растворятся.
- Накрыть пищевой пленкой и отставить примерно на 15-20 минут.
- Положить в другую большую тару 4 ч.л. муки, 1 ч.л. соли , 1 ч.л сахара.
- Залить эту смесь 1 ст. кипяченой воды и перемешать.
- Вместо воды можно добавить стакан мацони , чтобы приготовить деревенские пирожки.
- Но сегодня у нас классический рецепт.
- Долго мешать не надо, отложить в сторону чтобы слегка остыла
- Через 15-20 минут собрать все ингредиенты и замесить тесто.
- Тесто уже остыло.
- Добавьте 50 г.р растительного масла
- Разбить одно яйцо.
- Добавить нашу дрожжевую смесь, смешать, дабавлять порциями просеянную муку и перемешивать.
- Как только станет сложно размешивать ложкой, можно уже месить руками.
- На этот объем приходится около 500-600 грамм муки, как только можно будет замесить вручную, больше муки не добавляем, даже если тесто немного липнет к рукам , это нормально.
- Берем горсть раст.масла смазываем ком теста и еще слегка его замешиваем
- Смазываем дно и бока емкости маслом, помещаем в емкость тесто и закрываем крышку.
- Дать подойти тесту 2-3 часа.
- Для более быстрого созревания теста, накрыть теплым пледом и держать в тепле.
А пока приготовим начинку:
- 3-4 картофелины среднего размера очистить от кожуры, отварить
- Пока немного остынет , успеем мелко нарезать одну головку лука
- Обжарим лук на растительном масле
- Нарежем зелень.
- Я обычно добавляю пучок кинзы.
- Можете использовать любую зелень или специи которые вам нравятся.
- Размять катошку , превратить в пюре чтобы не было комков.
- Вместо картошки подойдёт любая начинка.
- Смешать жаренный лук с картошкой.
- Добавить нарезанную кинзу.
- Добавить 1 ч.л. соли .
- по желанию можете добавить 1 ч.л. сушеного розмарина, он придает пирожкам особый вкус .
- Наша начинка готова , отложим в сторону.
- В кастрюля налить растительное масло, поставить на огонь, дать хорошо нагреться, чтобы пирожки обжарились в горячем масле.
Пришло время лепить пирожки.
- Обильно смажьте растительном маслом
- поверхность для лепки пирожков .
- Перевернуть всё тесто на поверхность.
- Распределить тесто по поверхности , благодаря растительному маслу оно не будет липнуть к рукам .
- Разрежьте поперёк,
- затем на более мелкие части .
- скрутить в шары ,
- должно получиться около 17-18 пирожков
- Раскрываем пальцами тесто.
- 1-2 ч.л. начинки кладём по длине теста.
- Мне нравится, когда начинки много.
- С боков поднимаем тесто,скрепляем пальцами, хорошо прижимаем, чтобы при жарке не раскрылось.
- Степень нагрева растительного масла можно определить, окунув в него небольшой кусок теста, если оно сразу поднимается от набухания, значит масло достаточно нагрелось .
- Периодически переворачиваем, чтобы пирожки равномерно прожарились .
- Огонь должен быть достаточно слабым, чтобы тесто пропеклось внутри, иначе верхний слой быстро покраснеет, а внутри пирожки останутся сырыми.
- При снятии нужно положить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
- Можно подать с солью и перцем для придания дополнительного вкуса, но с нашим рецептом они вам не пригодятся.
Жду вашего мнения в комментариях и приятного вам аппетита .
Свежие комментарии