Крестьянский завтрак. Сытный и вкусный рецепт, который готовится пару минут

Крестьянский завтрак быстрый в приготовлении и достаточно сытный. Таким завтраком можно разнообразить обычный утренний день и порадовать домочадцев.
Крестьянский завтрак: ингредиенты
- Молодой картофель — 1 шт. (одна штука)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Сало с прослойками мяса — 100 г. (сто грамм)
- Сосиски — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Масло растительное — 20 мл. (двадцать миллилитров)
- Укроп или другая зелень н Ваш вкус — 1 пучок
- Соль, перец — по вкусу
- Майонез — 1,5 ст. л (полторы столовых ложек)
Способ приготовления:
- Сало острым ножом нарезать на средние по размеру куски.
- Очистить картофель и нарезать максимально мелко (можно натереть на тёрке).
- Выложить сало на сковороду, добавить немного растительного масла, туда же отправить картофель.
- Нарезать сосиску кружочками.
- Вбейте в миску куриные яйца, приправьте перцем, солью, майонезом и укропом.
- Сало обжарьте с картофелем на среднем огне.
- Выложите сверху сосиски.
- Затем влейте яйца.
- Сковороду накройте крышкой и жарьте на слабом огне пока не приготовится.
Крестьянский завтрак готов!
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