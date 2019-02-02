Вкуснейшие бутерброды с тунцом и сельдереем

Представляем вашему вниманию рецепт изумительно вкусных бутербродов с тунцом, которые придутся по душе каждому.

Такая вкуснятина очень простая, но достаточно интересная за счёт своих потрясающих вкусовых качеств. В этот рыбный бутерброд влюбятся даже дети. У него потрясающе нежный вкус, который порадует каждого члена вашей семьи. Ваши домочадцы уплетут их за обе щеки, вы и не заметите. Рекомендую каждой хозяечке взять этот рецептик на заметочку.

Нужные ингредиенты

200 гр тунца в собственном соку

2 стебля сельдерея

40 гр красного салатного лука

греческий йогурт по вкусу

соль и черный молотый перец по вкусу

1 чайная ложка лимонного сока

300-400 гр хлеба

3-4 листа салата

2 помидора

Начинаем процесс

В первую очередь на сухой сковороде поджариваем ломтики хлеба с двух сторон. Из банки с тунцом сливаем жидкость. Тунец перекладываем в отдельную ёмкость и вилкой измельчаем его. Мелко нарезаем стебли сельдерея и лук. Перекладываем к тунцу и хорошо все перемешиваем. После чего требуется добавить лимонный сок, греческий йогурт, соль и чёрный молотый перец. Снова хорошо все перемешиваем. Теперь на хлеб выкладываем слой подготовленной смеси. После чего вымываем хорошо листья салата и обсушиваем их. Размещаем поверх и накрываем помидорами, предварительно нарезанными кольцами. Затем кладём ещё ломтик хлеба и немного прижимаем. Повторяем слои до желаемой высоты бутерброда. После чего такую вкуснятину можно сразу подавать к столу.

Приятного аппетита!

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