Вкуснейшие бутерброды с тунцом и сельдереем

Представляем вашему вниманию рецепт изумительно вкусных бутербродов с тунцом, которые придутся по душе каждому.
Такая вкуснятина очень простая, но достаточно интересная за счёт своих потрясающих вкусовых качеств. В этот рыбный бутерброд влюбятся даже дети. У него потрясающе нежный вкус, который порадует каждого члена вашей семьи. Ваши домочадцы уплетут их за обе щеки, вы и не заметите. Рекомендую каждой хозяечке взять этот рецептик на заметочку.
Нужные ингредиенты
- 200 гр тунца в собственном соку
- 2 стебля сельдерея
- 40 гр красного салатного лука
- греческий йогурт по вкусу
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 1 чайная ложка лимонного сока
- 300-400 гр хлеба
- 3-4 листа салата
- 2 помидора
Начинаем процесс
- В первую очередь на сухой сковороде поджариваем ломтики хлеба с двух сторон.
- Из банки с тунцом сливаем жидкость. Тунец перекладываем в отдельную ёмкость и вилкой измельчаем его.
- Мелко нарезаем стебли сельдерея и лук. Перекладываем к тунцу и хорошо все перемешиваем.
- После чего требуется добавить лимонный сок, греческий йогурт, соль и чёрный молотый перец. Снова хорошо все перемешиваем.
- Теперь на хлеб выкладываем слой подготовленной смеси.
- После чего вымываем хорошо листья салата и обсушиваем их.
- Размещаем поверх и накрываем помидорами, предварительно нарезанными кольцами.
- Затем кладём ещё ломтик хлеба и немного прижимаем. Повторяем слои до желаемой высоты бутерброда.
- После чего такую вкуснятину можно сразу подавать к столу.
Приятного аппетита!
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