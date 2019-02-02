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Вкуснейшие бутерброды с тунцом и сельдереем

Представляем вашему вниманию рецепт изумительно вкусных бутербродов с тунцом, которые придутся по душе каждому. 

Такая вкуснятина очень простая, но достаточно интересная за счёт своих потрясающих вкусовых качеств. В этот рыбный бутерброд влюбятся даже дети. У него потрясающе нежный вкус, который порадует каждого члена вашей семьи. Ваши домочадцы уплетут их за обе щеки, вы и не заметите. Рекомендую каждой хозяечке взять этот рецептик на заметочку.

Нужные ингредиенты

  • 200 гр тунца в собственном соку
  • 2 стебля сельдерея
  • 40 гр красного салатного лука
  • греческий йогурт по вкусу
  • соль и черный молотый перец по вкусу
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 300-400 гр хлеба
  • 3-4 листа салата
  • 2 помидора

Начинаем процесс

  1. В первую очередь на сухой сковороде поджариваем ломтики хлеба с двух сторон.
  2. Из банки с тунцом сливаем жидкость. Тунец перекладываем в отдельную ёмкость и вилкой измельчаем его.
  3. Мелко нарезаем стебли сельдерея и лук. Перекладываем к тунцу и хорошо все перемешиваем.
  4. После чего требуется добавить лимонный сок, греческий йогурт, соль и чёрный молотый перец. Снова хорошо все перемешиваем.
  5. Теперь на хлеб выкладываем слой подготовленной смеси.
  6. После чего вымываем хорошо листья салата и обсушиваем их.
  7. Размещаем поверх и накрываем помидорами, предварительно нарезанными кольцами.
  8. Затем кладём ещё ломтик хлеба и немного прижимаем. Повторяем слои до желаемой высоты бутерброда.
  9. После чего такую вкуснятину можно сразу подавать к столу.

Вкуснейшие бутерброды с тунцом и сельдереем

Приятного аппетита!

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