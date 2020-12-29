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Сделано с любовью! Почему домашнее вяленое мясо быстро уносят родственники

Домашнее вяленое мясо – это мое коронное, праздничное блюдо, за которым всегда «охотятся» мои родственники: получается настолько нежным и вкусным, что не идет ни в какое сравнение с покупными продуктами. Готовится легко, получается всегда отлично.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиная шея, 2 кг;
  • соль, 500 г;
  • смесь перцев, кориандр семена по 2 ч.л;
  • розмарин и тимьян по 2 ч.л;
  • лавровый лист, 5 шт.

Процесс приготовления

Свинину вы можете брать любую часть, но именно шея получается мягкой и нежной.

Совет: что касается специй, то вы берите любые по своему вкусу и сами сделаете мясо пикантным, острым, с горчицей, которая дает легкую остринку.

Мясо моем и высушиваем бумажными полотенцами.

Измельченный лавровый лист смешиваем м розмарином и тимьяном, кориандром и специями, смесью перцев.

Этим составом натираем со всех сторон мясо.

На дно контейнера насыпаем немного соли, солим со всех сторон мясо, накрываем крышкой и отправляем на 2 дня в холодильник.

Не забудьте иногда кусок переворачивать.

Промываем мясо под водой, высушиваем полотенцами.

Еще раз натираем кусок смесью специй и перцев, плотно обматываем марлей в несколько слоев и подвешиваем в прохладном месте, проветриваемом на 2 недели.

Можно положить и в холодильнике. Если вы положите в холодильник, тогда  по 2 раза в день его необходимо переворачивать.

Снимаем марлю, нарезаем тонкими ломтиками и подаем к столу.

Сделано с любовью! Почему домашнее вяленое мясо быстро уносят родственники

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