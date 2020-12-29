Сделано с любовью! Почему домашнее вяленое мясо быстро уносят родственники

Домашнее вяленое мясо – это мое коронное, праздничное блюдо, за которым всегда «охотятся» мои родственники: получается настолько нежным и вкусным, что не идет ни в какое сравнение с покупными продуктами. Готовится легко, получается всегда отлично.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная шея, 2 кг;
- соль, 500 г;
- смесь перцев, кориандр семена по 2 ч.л;
- розмарин и тимьян по 2 ч.л;
- лавровый лист, 5 шт.
Процесс приготовления
Свинину вы можете брать любую часть, но именно шея получается мягкой и нежной.
Совет: что касается специй, то вы берите любые по своему вкусу и сами сделаете мясо пикантным, острым, с горчицей, которая дает легкую остринку.
Мясо моем и высушиваем бумажными полотенцами.
Измельченный лавровый лист смешиваем м розмарином и тимьяном, кориандром и специями, смесью перцев.
Этим составом натираем со всех сторон мясо.
На дно контейнера насыпаем немного соли, солим со всех сторон мясо, накрываем крышкой и отправляем на 2 дня в холодильник.
Не забудьте иногда кусок переворачивать.
Промываем мясо под водой, высушиваем полотенцами.
Еще раз натираем кусок смесью специй и перцев, плотно обматываем марлей в несколько слоев и подвешиваем в прохладном месте, проветриваемом на 2 недели.Можно положить и в холодильнике. Если вы положите в холодильник, тогда по 2 раза в день его необходимо переворачивать.
Снимаем марлю, нарезаем тонкими ломтиками и подаем к столу.
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