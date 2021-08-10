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Слоёный салат Дюймовочка. Сметается со стола первым

Слоёный салат Дюймовочка имеет нежный вкус и приятный аромат.

Слоёный салат Дюймовочка: ингредиенты

Слоёный салат Дюймовочка

  1. Свекла – 140 г. (сто сорок грамм)
  2. Морковь – 120 г. (сто двадцать грамм)
  3. Изюм — 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Твёрдый сыр – 140 г. (сто сорок грамм)
  5. Салатные листья – 3 шт. (три штуки)
  6. Грецкие орехи – 50 г. (пятьдесят грамм)
  7. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  8. Майонез – для заправки
  9. Перец – по вкусу
  10. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Очистите и на мелкой тёрке натрите морковь. После переложите в миску, добавьте промытый изюм, ложку майонеза, перец и соль. Хорошо всё перемешайте.
  • Отварите свеклу до готовности в кожуре. После остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке. Переложите в миску, добавьте рубленные грецкие орехи, поперчите и посолите по вкусу и добавьте майонез. Тщательно всё перемещайте.
  • Натрите в другую миску твёрдый сыр, в него выдавите очищенный через пресс чеснок и добавьте майонез. Хорошо перемешайте.
  • Салатные листья нарежьте.
  • Соберите салат. Сперва на дно блюда выложите морковь с изюмом. После сделайте слой и вареной свеклы и накройте слоем из твёрдого сыра. Выложите последним слоем нарезанные салатные листья.

Слоёный салат Дюймовочка — очень яркий и красивый.

Слоёный салат Дюймовочка. Сметается со стола первым 2

Приятного аппетита!

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