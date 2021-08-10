Слоёный салат Дюймовочка. Сметается со стола первым

Слоёный салат Дюймовочка имеет нежный вкус и приятный аромат.
Слоёный салат Дюймовочка: ингредиенты
- Свекла – 140 г. (сто сорок грамм)
- Морковь – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Изюм — 50 г. (пятьдесят грамм)
- Твёрдый сыр – 140 г. (сто сорок грамм)
- Салатные листья – 3 шт. (три штуки)
- Грецкие орехи – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Майонез – для заправки
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите и на мелкой тёрке натрите морковь. После переложите в миску, добавьте промытый изюм, ложку майонеза, перец и соль. Хорошо всё перемешайте.
- Отварите свеклу до готовности в кожуре. После остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке. Переложите в миску, добавьте рубленные грецкие орехи, поперчите и посолите по вкусу и добавьте майонез. Тщательно всё перемещайте.
- Натрите в другую миску твёрдый сыр, в него выдавите очищенный через пресс чеснок и добавьте майонез. Хорошо перемешайте.
- Салатные листья нарежьте.
- Соберите салат. Сперва на дно блюда выложите морковь с изюмом. После сделайте слой и вареной свеклы и накройте слоем из твёрдого сыра. Выложите последним слоем нарезанные салатные листья.
Слоёный салат Дюймовочка — очень яркий и красивый.
Приятного аппетита!
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