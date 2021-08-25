Быстрее и проще пиццы. Нарезаю лаваш соломкой и готовлю вкусный завтрак

Быстрый и простой завтрак на сковороде из лаваша с овощами. По вкусу получается похоже на пиццу, но готовится все гораздо быстрее и проще, можно использовать как блюдо для перекуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
лаваш тонкий, 1 шт;
перец сладкий и лук по 1 шт;
яйца, 3 шт;
кефир, 150 мл;
соль, зелень, масло растительное;
колбаса, 100 г;
сыр, 150 г.
Процесс приготовления
Лист лаваша скалываем трубочкой и режем тонкой соломкой.
Лук и сладкий перец измельчаем в блендере.
Яйца смешиваем с кефиром и перцем, перемешиваем, солим.
В соломку всыпаем измельченные овощи, вливаем яйца и перемешиваем массу до однородности.
Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем половину массу, обжариваем 2 минуты.
Сверху на одну часть выкладываем колбасу порезанную соломкой и посыпаем тертым сыром. Накрываем второй частью блина и обжариваем с двух сторон.
Выкладываем на блюдо и таким образом готовим второй блин с начинкой.
Получается очень вкусно и просто, в качестве начинки вы можете взять любую колбасу, шампиньоны, отварное мясо и любые другие продукты, добавлять приправу для пиццы.
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