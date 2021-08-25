Быстрее и проще пиццы. Нарезаю лаваш соломкой и готовлю вкусный завтрак

Быстрый и простой завтрак на сковороде из лаваша с овощами. По вкусу получается похоже на пиццу, но готовится все гораздо быстрее и проще, можно использовать как блюдо для перекуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш тонкий, 1 шт;

перец сладкий и лук по 1 шт;

яйца, 3 шт;

кефир, 150 мл;

соль, зелень, масло растительное;

колбаса, 100 г;

сыр, 150 г.

Процесс приготовления

Лист лаваша скалываем трубочкой и режем тонкой соломкой.

Лук и сладкий перец измельчаем в блендере.

Яйца смешиваем с кефиром и перцем, перемешиваем, солим.

В соломку всыпаем измельченные овощи, вливаем яйца и перемешиваем массу до однородности.

Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем половину массу, обжариваем 2 минуты.

Сверху на одну часть выкладываем колбасу порезанную соломкой и посыпаем тертым сыром. Накрываем второй частью блина и обжариваем с двух сторон.

Выкладываем на блюдо и таким образом готовим второй блин с начинкой.