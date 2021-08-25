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Быстрее и проще пиццы. Нарезаю лаваш соломкой и готовлю вкусный завтрак

Быстрый и простой завтрак на сковороде из лаваша с овощами. По вкусу получается похоже на пиццу, но готовится все гораздо быстрее и проще, можно использовать как блюдо для перекуса. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

лаваш тонкий, 1 шт; 

перец сладкий и лук по 1 шт; 

яйца, 3 шт; 

кефир, 150 мл; 

соль, зелень, масло растительное; 

колбаса, 100 г; 

сыр, 150 г. 

Процесс приготовления 

Лист лаваша скалываем трубочкой и режем тонкой соломкой. 

Лук и сладкий перец измельчаем в блендере. 

Яйца смешиваем с кефиром и перцем, перемешиваем, солим. 

В соломку всыпаем измельченные овощи, вливаем яйца и перемешиваем массу до однородности. 

Сковороду смазываем растительным маслом и выкладываем половину массу, обжариваем 2 минуты. 

Быстрее и проще пиццы. Нарезаю лаваш соломкой и готовлю вкусный завтрак

Сверху на одну часть выкладываем колбасу порезанную соломкой и посыпаем тертым сыром. Накрываем второй частью блина и обжариваем с двух сторон. 

Быстрее и проще пиццы. Нарезаю лаваш соломкой и готовлю вкусный завтрак

Выкладываем на блюдо и таким образом готовим второй блин с начинкой. 

Быстрее и проще пиццы. Нарезаю лаваш соломкой и готовлю вкусный завтрак

Получается очень вкусно и просто, в качестве начинки вы можете взять любую колбасу, шампиньоны, отварное мясо и любые другие продукты, добавлять приправу для пиццы. 

Быстрее и проще пиццы. Нарезаю лаваш соломкой и готовлю вкусный завтрак

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