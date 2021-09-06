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Картофельный кугель. Вкусное и бюджетное блюдо

Картофельный кугель получается очень сочным и вкусным. Подавать его можно как гарнир или как самостоятельное блюдо.

Картофельный кугель: ингредиенты

Картофельный кугель

  1. Картофель — 1 кг. (один килограмм)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Растительное масло — 40 мл. (сорок миллилитров)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Крахмал — 1-2 ст. л (одна-две столовые ложки)
  6. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Чёрный перец — по вкусу
  8. Чеснок — 2 з. (два зубчика)

Пошаговое приготовление:

  • Очистите картофель и натрите на крупной тёрке, луковицу натрите на мелкой тёрке. чеснок пропустите через пресс и добавьте к картофелю.
  • Затем добавьте соль и перец, введите яйца и тщательно размешайте.
  • В картофельную массу добавьте одну ложку крахмала и снова перемешайте.
  • Смажьте дно формы для выпекания растительным маслом, выложите картофель, разравняйте, сверху добавьте ещё растительного масла.
  • Выпекайте картофельный кугель при 200 градусах 60 минут.

Картофельный кугель. Вкусное и бюджетное блюдо 2

Картофельный кугель: видео

Приятного аппетита!

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