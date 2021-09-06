Картофельный кугель. Вкусное и бюджетное блюдо

Картофельный кугель получается очень сочным и вкусным. Подавать его можно как гарнир или как самостоятельное блюдо.
Картофельный кугель: ингредиенты
- Картофель — 1 кг. (один килограмм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Растительное масло — 40 мл. (сорок миллилитров)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Крахмал — 1-2 ст. л (одна-две столовые ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чёрный перец — по вкусу
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
Пошаговое приготовление:
- Очистите картофель и натрите на крупной тёрке, луковицу натрите на мелкой тёрке. чеснок пропустите через пресс и добавьте к картофелю.
- Затем добавьте соль и перец, введите яйца и тщательно размешайте.
- В картофельную массу добавьте одну ложку крахмала и снова перемешайте.
- Смажьте дно формы для выпекания растительным маслом, выложите картофель, разравняйте, сверху добавьте ещё растительного масла.
- Выпекайте картофельный кугель при 200 градусах 60 минут.
Картофельный кугель: видео
Приятного аппетита!
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