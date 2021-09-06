Картофельный кугель. Вкусное и бюджетное блюдо

Картофельный кугель получается очень сочным и вкусным. Подавать его можно как гарнир или как самостоятельное блюдо.

Картофельный кугель: ингредиенты

Картофель — 1 кг. (один килограмм) Яйца — 3 шт. (три штуки) Растительное масло — 40 мл. (сорок миллилитров) Лук — 1 шт. (одна штука) Крахмал — 1-2 ст. л (одна-две столовые ложки) Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка) Чёрный перец — по вкусу Чеснок — 2 з. (два зубчика)

Пошаговое приготовление:

Очистите картофель и натрите на крупной тёрке, луковицу натрите на мелкой тёрке. чеснок пропустите через пресс и добавьте к картофелю.

Затем добавьте соль и перец, введите яйца и тщательно размешайте.

В картофельную массу добавьте одну ложку крахмала и снова перемешайте.

Смажьте дно формы для выпекания растительным маслом, выложите картофель, разравняйте, сверху добавьте ещё растительного масла.

Выпекайте картофельный кугель при 200 градусах 60 минут.

Картофельный кугель: видео

Приятного аппетита!