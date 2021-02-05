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Вареники с картошкой: очень простой рецепт

Вареники с картошкой! Соскучились по вареникам, тогда предлагаем Вам очень простой рецепт приготовления. Вареники с картошкой по этому рецепту получаются очень нежными и вкусными. Заварное тесто не рвется даже после заморозки и вареники остаются такими же вкусными и мягкими.

Ну что ж, попробуйте и убедитесь сами!

Вареники с картошкой: ингредиенты

Для теста:

  • три стакана муки

Вареники с картошкой

  • стакан кипятка
  • яйцо
  • три столовые ложки растительного масла
  • половина чайной ложки соли

Для начинки:

  • восемьсот граммов картофеля

Вареники с картошкой

  • три головки репчатого лука
  • четверть стакана растительного масла
  • соль – по вкусу

Вареники с картошкой: простой рецепт

Начать нужно с начинки:

  • Картофель почистить, помыть, поместить в кастрюлю, залить подсоленным кипятком и варить до готовности.

Вареники с картошкой

  • Пока картофель варится, сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.
  • Репчатый лук почистить и нарезать мелким кубиком.
  • Запустить его в подогретое растительное масло и жарить до насыщенного золотистого цвета.
  • Сваренный картофель размять толкушкой и к нему добавить чуть пережаренный лук. Немного лука нужно оставить для оформления.

Вареники с картошкой

  • Снова все размять толкушкой.

Ну а сейчас надо подготовить тесто:

  • Яйцо вбить в пиалу, добавить соль и взбить вилочкой.
  • Туда же влить растительное масло.
  • Муку пересыпать в глубокую емкость.
  • В центре проделать воронку и туда влить полученную яичную смесь.
  • Слегка размешать и добавить стакан кипятка.
  • Сначала размешать ложечкой, а потом руками замесить тесто.
  • Скатать тесто в ком, накрыть полотенцем и дать отдохнуть тесту минут десять.

Теперь же нужно сформировать и приготовить вареники:

  • Тесто разделить на шесть примерно равных частей.
  • Каждую часть скатать жгутиком.
  • После каждый жгутик теста разрезать на небольшие кусочки.
  • Кусочки при помощи скалки раскатать в круглые лепешечки.

Вареники с картошкой

  • На один край каждой лепешки положить по чайной ложке начинки.
  • Накрыть свободной частью теста.
  • Краешки теста защемить пальцами.
  • Часть вареников отправить в морозилку до надобности.

 

  • Оставшиеся запустить в кастрюлю с подсоленной кипящей водой.
  • Довести до кипения, закрыть кастрюлю крышкой.
  • После закипания варить вареники следует пару минут.

Ну вот наши вкусные и нежные вареники готовы.

Вареники с картошкой

При помощи сита или шумовки извлеките их из кастрюли, положите в красивую тарелочку и сверху распределить оставшийся лук с растительным маслом.

Подайте эту вкуснятину к столу.

Надеемся наш простой рецепт Вам пригодился, чтобы приготовить вкусный завтрак для своих домочадцев.

Вареники с картошкой: готовы

Приятного аппетита!

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