Вареники с картошкой: очень простой рецепт

Вареники с картошкой! Соскучились по вареникам, тогда предлагаем Вам очень простой рецепт приготовления. Вареники с картошкой по этому рецепту получаются очень нежными и вкусными. Заварное тесто не рвется даже после заморозки и вареники остаются такими же вкусными и мягкими.

Ну что ж, попробуйте и убедитесь сами!

Вареники с картошкой: ингредиенты

Для теста:

три стакана муки

стакан кипятка

яйцо

три столовые ложки растительного масла

половина чайной ложки соли

Для начинки:

восемьсот граммов картофеля

три головки репчатого лука

четверть стакана растительного масла

соль – по вкусу

Вареники с картошкой: простой рецепт

Начать нужно с начинки:

Картофель почистить, помыть, поместить в кастрюлю, залить подсоленным кипятком и варить до готовности.

Пока картофель варится, сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.

Репчатый лук почистить и нарезать мелким кубиком.

Запустить его в подогретое растительное масло и жарить до насыщенного золотистого цвета.

Сваренный картофель размять толкушкой и к нему добавить чуть пережаренный лук. Немного лука нужно оставить для оформления.

Снова все размять толкушкой.

Ну а сейчас надо подготовить тесто:

Яйцо вбить в пиалу, добавить соль и взбить вилочкой.

Туда же влить растительное масло.

Муку пересыпать в глубокую емкость.

В центре проделать воронку и туда влить полученную яичную смесь.

Слегка размешать и добавить стакан кипятка.

Сначала размешать ложечкой, а потом руками замесить тесто.

Скатать тесто в ком, накрыть полотенцем и дать отдохнуть тесту минут десять.

Теперь же нужно сформировать и приготовить вареники:

Тесто разделить на шесть примерно равных частей.

Каждую часть скатать жгутиком.

После каждый жгутик теста разрезать на небольшие кусочки.

Кусочки при помощи скалки раскатать в круглые лепешечки.

На один край каждой лепешки положить по чайной ложке начинки.

Накрыть свободной частью теста.

Краешки теста защемить пальцами.

Часть вареников отправить в морозилку до надобности.

Оставшиеся запустить в кастрюлю с подсоленной кипящей водой.

Довести до кипения, закрыть кастрюлю крышкой.

После закипания варить вареники следует пару минут.

Ну вот наши вкусные и нежные вареники готовы.

При помощи сита или шумовки извлеките их из кастрюли, положите в красивую тарелочку и сверху распределить оставшийся лук с растительным маслом.

Подайте эту вкуснятину к столу.

Надеемся наш простой рецепт Вам пригодился, чтобы приготовить вкусный завтрак для своих домочадцев.

Вареники с картошкой: готовы

Приятного аппетита!

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