Вареники с картошкой: очень простой рецепт

Вареники с картошкой! Соскучились по вареникам, тогда предлагаем Вам очень простой рецепт приготовления. Вареники с картошкой по этому рецепту получаются очень нежными и вкусными. Заварное тесто не рвется даже после заморозки и вареники остаются такими же вкусными и мягкими.
Ну что ж, попробуйте и убедитесь сами!
Вареники с картошкой: ингредиенты
Для теста:
- три стакана муки
- стакан кипятка
- яйцо
- три столовые ложки растительного масла
- половина чайной ложки соли
Для начинки:
- восемьсот граммов картофеля
- три головки репчатого лука
- четверть стакана растительного масла
- соль – по вкусу
Вареники с картошкой: простой рецепт
Начать нужно с начинки:
- Картофель почистить, помыть, поместить в кастрюлю, залить подсоленным кипятком и варить до готовности.
- Пока картофель варится, сковороду поставить на огонь и влить в нее растительное масло.
- Репчатый лук почистить и нарезать мелким кубиком.
- Запустить его в подогретое растительное масло и жарить до насыщенного золотистого цвета.
- Сваренный картофель размять толкушкой и к нему добавить чуть пережаренный лук. Немного лука нужно оставить для оформления.
- Снова все размять толкушкой.
Ну а сейчас надо подготовить тесто:
- Яйцо вбить в пиалу, добавить соль и взбить вилочкой.
- Туда же влить растительное масло.
- Муку пересыпать в глубокую емкость.
- В центре проделать воронку и туда влить полученную яичную смесь.
- Слегка размешать и добавить стакан кипятка.
- Сначала размешать ложечкой, а потом руками замесить тесто.
- Скатать тесто в ком, накрыть полотенцем и дать отдохнуть тесту минут десять.
Теперь же нужно сформировать и приготовить вареники:
- Тесто разделить на шесть примерно равных частей.
- Каждую часть скатать жгутиком.
- После каждый жгутик теста разрезать на небольшие кусочки.
- Кусочки при помощи скалки раскатать в круглые лепешечки.
- На один край каждой лепешки положить по чайной ложке начинки.
- Накрыть свободной частью теста.
- Краешки теста защемить пальцами.
- Часть вареников отправить в морозилку до надобности.
- Оставшиеся запустить в кастрюлю с подсоленной кипящей водой.
- Довести до кипения, закрыть кастрюлю крышкой.
- После закипания варить вареники следует пару минут.
Ну вот наши вкусные и нежные вареники готовы.
При помощи сита или шумовки извлеките их из кастрюли, положите в красивую тарелочку и сверху распределить оставшийся лук с растительным маслом.
Подайте эту вкуснятину к столу.
Надеемся наш простой рецепт Вам пригодился, чтобы приготовить вкусный завтрак для своих домочадцев.
Вареники с картошкой: готовы
Приятного аппетита!
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