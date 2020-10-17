Вкус настоящей Украины! Котлеты по-киевски: рецепт от моей бабули

Мягкие и сочные котлеты со сливочной начинкой – это очень вкусно. Такие котлеты я всегда готовлю на праздничный стол, всем моим гостям они очень нравятся. Внутрь вы можете положить просто сливочное масло или смешать масло с рубленой зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 4 шт;

яйца,2 шт;

масло сливочное, 100 г;

масло растительное, 400 г;

сухари панировочные;

зелень, пучки;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Измельчаем зелень и смешиваем ее с размягченным сливочным маслом.

Перекладываем это маслом на пленку, заворачиваем и отправляем его в морозильную камеру на 30 минут.

Мясо разрезаем книжкой и отбиваем. Солим, перчим, посыпаем вашими любимыми специями для куриного мяса, хорошо втираем это в волокна.

Масло из морозильной камеры делим на 4 части – у нас будет 4 котлеты.

Кладем масло на край мяса и заворачиваем мясо, чтобы масло оказалось внутри и было полностью закрыто.

Взбиваем венчиком яйца с солью и перцем.

Окунаем котлеты в яйцо, потом панируем в сухарях, опять в яйцо и в сухари.

Разогреваем растительное масло в глубокой сковороде и обжариваем котлеты со всех сторон до румяности.

Масла должно быть столько, чтобы оно покрывало наполовину котлеты.