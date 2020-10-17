Вкус настоящей Украины! Котлеты по-киевски: рецепт от моей бабули

Мягкие и сочные котлеты со сливочной начинкой – это очень вкусно. Такие котлеты я всегда готовлю на праздничный стол, всем моим гостям они очень нравятся. Внутрь вы можете положить просто сливочное масло или смешать масло с рубленой зеленью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 4 шт;
- яйца,2 шт;
- масло сливочное, 100 г;
- масло растительное, 400 г;
- сухари панировочные;
- зелень, пучки;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Измельчаем зелень и смешиваем ее с размягченным сливочным маслом.
Перекладываем это маслом на пленку, заворачиваем и отправляем его в морозильную камеру на 30 минут.
Мясо разрезаем книжкой и отбиваем. Солим, перчим, посыпаем вашими любимыми специями для куриного мяса, хорошо втираем это в волокна.
Масло из морозильной камеры делим на 4 части – у нас будет 4 котлеты.
Кладем масло на край мяса и заворачиваем мясо, чтобы масло оказалось внутри и было полностью закрыто.
Взбиваем венчиком яйца с солью и перцем.
Окунаем котлеты в яйцо, потом панируем в сухарях, опять в яйцо и в сухари.
Разогреваем растительное масло в глубокой сковороде и обжариваем котлеты со всех сторон до румяности.
Масла должно быть столько, чтобы оно покрывало наполовину котлеты.
Я иногда еще добавляю внутрь мелко рубленые, обжаренные с луком грибы, получается вариация на классические киевские котлеты.
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