Нежнейшее пирожное из детства! Песочные полоски с джемом, просто тают во рту

Эти пирожные раньше продавались в каждом буфете, кафетерии и мы часто в школе их покупали и вкуснее ничего не было. Вот нашла рецепт и хочу с вами поделиться этим мягким и ароматным десертом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 180 г;

сахар, 130 г;

яйцо, 1 шт;

мука, около 310 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль щепотка, ваниль по вкусу;

джем или повидло, 200 – 240 г.

Процесс приготовления

Все продукты должны быть комнатной температуры, а сливочное масло – размягченным. Поэтому приготовьте все продукты минимум за час до процесса готовки. Масло я также иногда заменяю и маргарином, только берите качественный.

Сливочное масло слоим и взбиваем миксером минуту до пышности.

Всыпаем мелкий сахар или сахарную пудру и ванилин, взбиваем до светлого состояния 4 минуты.

Добавляем яйцо и взбиваем 4 минуты.

Духовку разогреваем до 200 градусов.

Смешиваем муку и разрыхлитель, просеиваем и часть сразу добавляем в массу, вымешиваем лопаткой или миксером.

Всыпаем вторую часть муки и быстро перемешиваем.

Совет: песочное тесто замешивается быстро.

Пергамент посыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт с толщиной 5 – 7 мм. Неровности отрезаем и получаем ровный пласт.

Перекладываем на противень, делаем дырочки вилкой и выпекаем 0 – 2 минут до румяности.

Корж горячим режем на 2части и остужаем 5 минут.

Смазываем любым вареньем. Накрываем вторым коржом и немного прижимаем. Сверху также распределяем джем тонкими слоем и по желанию, посыпаем крошкой .

Оставляем пропитываться на пару часов при комнатной температуре.

Лучше оставить его на ночь и на следующий день пирожное будет очень нежное.