Нежнейшее пирожное из детства! Песочные полоски с джемом, просто тают во рту

Эти пирожные раньше продавались в каждом буфете, кафетерии и мы часто в школе их покупали и вкуснее ничего не было. Вот нашла рецепт и хочу с вами поделиться этим мягким и ароматным десертом.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 180 г;
- сахар, 130 г;
- яйцо, 1 шт;
- мука, около 310 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- соль щепотка, ваниль по вкусу;
- джем или повидло, 200 – 240 г.
Процесс приготовления
Все продукты должны быть комнатной температуры, а сливочное масло – размягченным. Поэтому приготовьте все продукты минимум за час до процесса готовки. Масло я также иногда заменяю и маргарином, только берите качественный.
Сливочное масло слоим и взбиваем миксером минуту до пышности.
Всыпаем мелкий сахар или сахарную пудру и ванилин, взбиваем до светлого состояния 4 минуты.
Добавляем яйцо и взбиваем 4 минуты.
Духовку разогреваем до 200 градусов.
Смешиваем муку и разрыхлитель, просеиваем и часть сразу добавляем в массу, вымешиваем лопаткой или миксером.
Всыпаем вторую часть муки и быстро перемешиваем.
Совет: песочное тесто замешивается быстро.
Пергамент посыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт с толщиной 5 – 7 мм. Неровности отрезаем и получаем ровный пласт.
Перекладываем на противень, делаем дырочки вилкой и выпекаем 0 – 2 минут до румяности.
Корж горячим режем на 2части и остужаем 5 минут.
Смазываем любым вареньем. Накрываем вторым коржом и немного прижимаем. Сверху также распределяем джем тонкими слоем и по желанию, посыпаем крошкой .
Оставляем пропитываться на пару часов при комнатной температуре.
Лучше оставить его на ночь и на следующий день пирожное будет очень нежное.
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