Фаршированные перцы. Неземное блюдо, такие перцы не ел ни у кого

Фаршированные перцы получаются ароматными и безумно вкусными, Вашим гостям и родным очень понравится.
Фаршированные перцы: ингредиенты
- Мясной фарш
- Морковь
- Рис
- Репчатый лук
- Любая зелень
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Прокрутите свиной фарш с репчатым луком.
- Рис отварите до полуготовности, откиньте на дуршлаг и займитесь овощами и фаршем.
- Вторую луковицу очистите, нарежьте и пассируйте в небольшом количестве растительного масла до прозрачности, затем добавьте натёртую на крупной тёрке морковку, доведите до мягкости и выложите к фаршу.
- Зелень мелко нарежьте и добавьте к фаршу.
- Отрежьте у перцев заднюю часть с хвостиком, вытряхните семена, остатки перца измельчите и добавьте к фаршу.
- Фарш со всеми продуктами тщательно перемешайте, посолите, поперчите, добавьте специи и приправы.
- Начините фаршем перцы, уложите в подходящую кастрюлю толстыми стенами, из остатков фарша скатайте тефтели и выложите к перцам. Залейте перцы водой чуть больше, чем наполовину, поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем огонь уменьшите на минимум, накройте крышкой и оставьте готовиться.
- На сковороду, где пассировался лук, налейте пару ложек растительного масла, добавьте ложку муки, поджарьте её до закипания, добавьте 200 гр. сметаны, 1 ст. л томатной пасты, 100-150 гр. воды, доведите до кипения, выключите и добавьте к перцам.
Фаршированные перцы — очень вкусные, ароматные и аппетитные.
Готовьте на здоровье!