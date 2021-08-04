Фаршированные перцы. Неземное блюдо, такие перцы не ел ни у кого

Фаршированные перцы получаются ароматными и безумно вкусными, Вашим гостям и родным очень понравится.

Фаршированные перцы: ингредиенты

Мясной фарш Морковь Рис Репчатый лук Любая зелень Соль, перец

Способ приготовления:

Прокрутите свиной фарш с репчатым луком.

Рис отварите до полуготовности, откиньте на дуршлаг и займитесь овощами и фаршем.

Вторую луковицу очистите, нарежьте и пассируйте в небольшом количестве растительного масла до прозрачности, затем добавьте натёртую на крупной тёрке морковку, доведите до мягкости и выложите к фаршу.

Зелень мелко нарежьте и добавьте к фаршу.

Отрежьте у перцев заднюю часть с хвостиком, вытряхните семена, остатки перца измельчите и добавьте к фаршу.

Фарш со всеми продуктами тщательно перемешайте, посолите, поперчите, добавьте специи и приправы.

Начините фаршем перцы, уложите в подходящую кастрюлю толстыми стенами, из остатков фарша скатайте тефтели и выложите к перцам. Залейте перцы водой чуть больше, чем наполовину, поставьте на огонь и доведите до кипения. Затем огонь уменьшите на минимум, накройте крышкой и оставьте готовиться.

На сковороду, где пассировался лук, налейте пару ложек растительного масла, добавьте ложку муки, поджарьте её до закипания, добавьте 200 гр. сметаны, 1 ст. л томатной пасты, 100-150 гр. воды, доведите до кипения, выключите и добавьте к перцам.

Фаршированные перцы — очень вкусные, ароматные и аппетитные.

Готовьте на здоровье!