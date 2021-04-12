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Пончики на кефире. Фирменный рецепт моей мамы, которым я делюсь со своими лучшими друзьями

Все любят пончики на кефире, их вкус знаком нам с раннего детства. Вы можете приготовить вкусные пончики по этому рецепту и порадовать близких.

Пончики на кефире: ингредиенты

Пончики на кефире

  1. Сахар- 4 ст. л (четыре толовые ложки)
  2. Кефир (самоквас) -200 мл. (двести миллилитров)
  3. Сливочное масло- 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Яйцо-1 шт. (одна штука)
  5. Пшеничная мука высшего сорта- 400 — 450 г. (четыреста-четыреста пятьдесят грамм)
  6. Рафинированное растительное масло — для жарки
  7. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Ванилин — одна щепотка

Способ приготовления:

  • Сперва подготовьте продукты для пончиков. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно не было твёрдым. Мало смешайте с с сахаром и яйцом до однородного состояния.
  • Теперь добавьте кефир и перемешайте ещё раз.
  • Всыпьте муку, заранее смешанную с разрыхлителем и ванилином, замесите тесто. Тесто не нужно делать очень крутым, чтобы пончики не были жёсткими. Как только тесто перестанет липнуть к рукам, значит, что муки достаточно.
  • Стол присыпьте мукой. Сковороду сразу поставьте нагреваться с растительным маслом. Раскатайте тесто толщиной примерно 1 см. Сделайте пончики при помощи двух стаканов разного размера.
  • Выкладывайте пончики в горячее масло и обжаривайте с двух сторон до румяного цвета.
  • Готовые пончики снимите со сковороды, удалите излишки жира бумажными салфетками. Остудите пончики и подавайте к столу.

Пончики на кефире готовы!

Пончики на кефире. Фирменный рецепт моей мамы, которым я делюсь со своими лучшими друзьями 2

 

Приятного аппетита!

 

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