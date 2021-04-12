Пончики на кефире. Фирменный рецепт моей мамы, которым я делюсь со своими лучшими друзьями

Все любят пончики на кефире, их вкус знаком нам с раннего детства. Вы можете приготовить вкусные пончики по этому рецепту и порадовать близких.

Пончики на кефире: ингредиенты

Сахар- 4 ст. л (четыре толовые ложки) Кефир (самоквас) -200 мл. (двести миллилитров) Сливочное масло- 50 г. (пятьдесят грамм) Яйцо-1 шт. (одна штука) Пшеничная мука высшего сорта- 400 — 450 г. (четыреста-четыреста пятьдесят грамм) Рафинированное растительное масло — для жарки Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка) Ванилин — одна щепотка

Способ приготовления:

Сперва подготовьте продукты для пончиков. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно не было твёрдым. Мало смешайте с с сахаром и яйцом до однородного состояния.

Теперь добавьте кефир и перемешайте ещё раз.

Всыпьте муку, заранее смешанную с разрыхлителем и ванилином, замесите тесто. Тесто не нужно делать очень крутым, чтобы пончики не были жёсткими. Как только тесто перестанет липнуть к рукам, значит, что муки достаточно.

Стол присыпьте мукой. Сковороду сразу поставьте нагреваться с растительным маслом. Раскатайте тесто толщиной примерно 1 см. Сделайте пончики при помощи двух стаканов разного размера.

Выкладывайте пончики в горячее масло и обжаривайте с двух сторон до румяного цвета.

Готовые пончики снимите со сковороды, удалите излишки жира бумажными салфетками. Остудите пончики и подавайте к столу.

Пончики на кефире готовы!

Приятного аппетита!