Пончики на кефире. Фирменный рецепт моей мамы, которым я делюсь со своими лучшими друзьями

Все любят пончики на кефире, их вкус знаком нам с раннего детства. Вы можете приготовить вкусные пончики по этому рецепту и порадовать близких.
Пончики на кефире: ингредиенты
- Сахар- 4 ст. л (четыре толовые ложки)
- Кефир (самоквас) -200 мл. (двести миллилитров)
- Сливочное масло- 50 г. (пятьдесят грамм)
- Яйцо-1 шт. (одна штука)
- Пшеничная мука высшего сорта- 400 — 450 г. (четыреста-четыреста пятьдесят грамм)
- Рафинированное растительное масло — для жарки
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Ванилин — одна щепотка
Способ приготовления:
- Сперва подготовьте продукты для пончиков. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно не было твёрдым. Мало смешайте с с сахаром и яйцом до однородного состояния.
- Теперь добавьте кефир и перемешайте ещё раз.
- Всыпьте муку, заранее смешанную с разрыхлителем и ванилином, замесите тесто. Тесто не нужно делать очень крутым, чтобы пончики не были жёсткими. Как только тесто перестанет липнуть к рукам, значит, что муки достаточно.
- Стол присыпьте мукой. Сковороду сразу поставьте нагреваться с растительным маслом. Раскатайте тесто толщиной примерно 1 см. Сделайте пончики при помощи двух стаканов разного размера.
- Выкладывайте пончики в горячее масло и обжаривайте с двух сторон до румяного цвета.
- Готовые пончики снимите со сковороды, удалите излишки жира бумажными салфетками. Остудите пончики и подавайте к столу.
Пончики на кефире готовы!
Приятного аппетита!
Свежие комментарии