Клубнично-банановый смузи. Вкусный напиток за 3 минуты

Клубнично-банановый смузи получается очень ароматным и безумно вкусным.
Клубнично-банановый смузи: ингредиенты
- Банан – 2 шт. (две штуки)
- Клубника – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сахар – по желанию
- Мёд – по желанию
- Молоко – 500 мл. (пятьсот миллилитров)
Способ приготовления:
- Клубнику хорошенько вымойте под проточной водой и удалите плодоножки. Очистите от кожуры бананы. Фрукты нарежьте на небольшие кусочки.
- Нарезанные фрукты переложите в чашу блендера и взбейте до пюреобразного состояния. По желанию можете добавить немного жидкого мёда или сахара. После измельчения влейте туда молоко и взбивайте ещё 2-3 минуты.
- Можете добавить в него пару кубиков льда или изначально готовить из замороженных фруктов.
Клубнично-банановый смузи — полезный и натуральный напиток.
Приятного аппетита!
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