Скатерть-Самобранка

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Клубнично-банановый смузи. Вкусный напиток за 3 минуты

Клубнично-банановый смузи получается очень ароматным и безумно вкусным.

Клубнично-банановый смузи: ингредиенты

Клубнично-банановый смузи

  1. Банан – 2 шт. (две штуки)
  2. Клубника – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Сахар – по желанию
  4. Мёд – по желанию
  5. Молоко – 500 мл. (пятьсот миллилитров)

Способ приготовления:

  • Клубнику хорошенько вымойте под проточной водой и удалите плодоножки. Очистите от кожуры бананы. Фрукты нарежьте на небольшие кусочки.
  • Нарезанные фрукты переложите в чашу блендера и взбейте до пюреобразного состояния. По желанию можете добавить немного жидкого мёда или сахара. После измельчения влейте туда молоко и взбивайте ещё 2-3 минуты.
  • Можете добавить в него пару кубиков льда или изначально готовить из замороженных фруктов.

Клубнично-банановый смузи — полезный и натуральный напиток.

Клубнично-банановый смузи. Вкусный напиток за 3 минуты 2

Приятного аппетита!

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