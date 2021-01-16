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Все дело в правильном тесте: рассказываю, как я делаю самые быстрые и пышные оладьи без дрожжей

Это один из самых удачных рецептов оладий: я долго его искала и перепробовала массу вариантов. Но только этот позволяет делать самые пышные и не жирные оладушки, которые нравятся всем, кто хоть раз пробовал.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 500 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • мука, около 430 г;
  • соль щепотка4
  • сахар, 1 ст.л;
  • ванилин по вкусу;
  • сода, 1\2 ч.л;
  • варенье любое.

Процесс приготовления

Кефир я беру самый жирный, тогда оладушки получаются наиболее удачными.

Все продукты должны быть комнатной температуры, а кефир – вообще теплым.

Смешиваем кефир с солью, яйцом и сахаром, ванилином по вкусу.

Муку просеиваем и всыпаем частями, вымешиваем густое тесто.

В небольшом количестве муки всыпаем соду и вводим эту смесь в тесто, вымешиваем.

Совет: соду я ввожу в почти готовое тесто, перед обжариваем оладий. Тогда они и получаются очень пышными.

Разогреваем небольшое количество растительного масла и обжариваем оладушки с двух сторон до румяности.

Все дело в правильном тесте: рассказываю, как я делаю самые быстрые и пышные оладьи без дрожжей

Подавайте с любым вареньем, сметаной, шоколадной пастой, медом. Такие пышные оладьи точно станут вашими любимыми и всегда будете их готовить на завтрак.

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