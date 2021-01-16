Все дело в правильном тесте: рассказываю, как я делаю самые быстрые и пышные оладьи без дрожжей

Это один из самых удачных рецептов оладий: я долго его искала и перепробовала массу вариантов. Но только этот позволяет делать самые пышные и не жирные оладушки, которые нравятся всем, кто хоть раз пробовал.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 500 г;
- яйцо, 1 шт;
- мука, около 430 г;
- соль щепотка4
- сахар, 1 ст.л;
- ванилин по вкусу;
- сода, 1\2 ч.л;
- варенье любое.
Процесс приготовления
Кефир я беру самый жирный, тогда оладушки получаются наиболее удачными.
Все продукты должны быть комнатной температуры, а кефир – вообще теплым.
Смешиваем кефир с солью, яйцом и сахаром, ванилином по вкусу.
Муку просеиваем и всыпаем частями, вымешиваем густое тесто.
В небольшом количестве муки всыпаем соду и вводим эту смесь в тесто, вымешиваем.
Совет: соду я ввожу в почти готовое тесто, перед обжариваем оладий. Тогда они и получаются очень пышными.
Разогреваем небольшое количество растительного масла и обжариваем оладушки с двух сторон до румяности.
Подавайте с любым вареньем, сметаной, шоколадной пастой, медом. Такие пышные оладьи точно станут вашими любимыми и всегда будете их готовить на завтрак.
Свежие комментарии