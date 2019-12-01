Простая овсянка, поможет создать невероятно вкусный завтрак без муки

Это очень необычное блюдо, стоит приготовить тем людям, которые постоянно подсчитывают количество калорий, но при этом не желают, есть овсянку. Это блюдо отлично подходит для завтрака. Интересной особенностью этого блюда, является огромное количество сухофруктов.

Крупа – 200 грамм.

Нежирный творог – 200 грамм.

Одно яйцо.

Кефир – 1 стакан.

Три разновидности сухофруктов по 50 грамм.

Пол чайной ложки соды.

1 столовая ложка уксуса.

Все сухофрукты тщательно промыть, а затем нарезать небольшими кубиками.

В глубокой чашке смешать кефир и крупу, а так же добавить творог, яйца и гашеную соду.

Крупе необходимо дать время для распухания, после чего можно вмешать сухофрукты.

Подготовить лист для запекания.

Выпекать тесто нужно не менее получаса в духовке, разогретой до 180 градусов.

Приятного аппетита.