Вы больше не будете покупать в магазине колбасу, если хоть раз попробуете такую мясную закуску: делается за считанные минуты

Давно искала заменитель покупной колбасе. Причем такой, с которым меньше мороки и хлопот при готовке. Нашла интересный рецепт и теперь делюсь им с вами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные бедра, 1.2 кг;
- соль, паприка красная по 1 ч.л;
- перец, чеснок сухой по половине ч.л;
- специи по своему вкусу.
Процесс приготовления
Мясо отрезаем от костей и режем небольшими кусочками.
Заправляем мясо солью, перцем и другими специями, которые вы всегда используете для куриного мяса. Хорошо перемешиваем руками – все специи должны хорошо впитаться в мясо.
Совет: в этом блюде лучше использовать сухой чеснок, т,к. свежий может придать блюду некий привкус, который не сочетается с мясом.
Раскладываем на столе лист фольги и выкладываем в виде колбасы мясо, уплотняем его и плотно заворачиваем в фольгу.
Еще берем фольгу и оборачиваем наш рулет для надежности.
Укладываем в форму и отправляем на 1.5 часа в духовку, уже разогретую до 180 градусов.
Рулет не разворачиваем, когда вынимаем из формы, а ставим сверху гнет (1 кг достаточно) и остужаем.
Ставим на 6 часов в холодильник и потом уже снимаем фольгу и режем порционными кусочками.
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