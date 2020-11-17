Вы больше не будете покупать в магазине колбасу, если хоть раз попробуете такую мясную закуску: делается за считанные минуты

Давно искала заменитель покупной колбасе. Причем такой, с которым меньше мороки и хлопот при готовке. Нашла интересный рецепт и теперь делюсь им с вами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные бедра, 1.2 кг;

соль, паприка красная по 1 ч.л;

перец, чеснок сухой по половине ч.л;

специи по своему вкусу.

Процесс приготовления

Мясо отрезаем от костей и режем небольшими кусочками.

Заправляем мясо солью, перцем и другими специями, которые вы всегда используете для куриного мяса. Хорошо перемешиваем руками – все специи должны хорошо впитаться в мясо.

Совет: в этом блюде лучше использовать сухой чеснок, т,к. свежий может придать блюду некий привкус, который не сочетается с мясом.

Раскладываем на столе лист фольги и выкладываем в виде колбасы мясо, уплотняем его и плотно заворачиваем в фольгу.

Еще берем фольгу и оборачиваем наш рулет для надежности.

Укладываем в форму и отправляем на 1.5 часа в духовку, уже разогретую до 180 градусов.

Рулет не разворачиваем, когда вынимаем из формы, а ставим сверху гнет (1 кг достаточно) и остужаем.

Ставим на 6 часов в холодильник и потом уже снимаем фольгу и режем порционными кусочками.