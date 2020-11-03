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Капкейки с начинкой: вкусное лакомство для любого праздника

Капкейки с начинкой – отличный вариант угощения для праздничного стола.

Капкейки с начинкой: ингредиенты

Капкейки с начинкой

  1. 170 (сто семьдесят) гр – муки
  2. 3 (три) шт – яиц
  3. 170 (сто семьдесят) гр – сахара
  4. 120 (сто двадцать) гр – молока
  5. 3 ч. ложки – соды пищевой
  6. 1 (один) гр – ванилина
  7. 60 (шестьдесят) гр – сливочного масла
  8. 500 (пятьсот) гр – жирных сливок
  9. 5 (пять) ст. ложек – сахарной пудры

Капкейки с начинкой: рецепт

Капкейки с начинкой

  • Муку, соду, ванилин соедините и просейте
  • Яйца и сахар взбейте при помощи миксера до пышной и воздушной массы
  • Молоко соедините со сливочным маслом и доведите до кипения. Затем кипятите минуты две. Масло должно полностью растопиться
  • К яичной массе постепенно добавляйте молочную и мучную смеси. Мешайте при помощи венчика
  • Разлейте тесто по формочкам на 2/3
  • Отправьте формочки в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
  • Тесто поднимется равномерно. Капкейки станут золотистого цвета
  • Как только кексы остынут, извлеките из них сердцевину при помощи ножа, или спец. приспособления. Наполните кексики начинкой
  • Либо вареная карамель, либо растопленный шоколад, сгущенку, джем. Что угодно

Капкейки с начинкой готовы!

Капкейки с начинкой

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