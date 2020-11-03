Капкейки с начинкой: вкусное лакомство для любого праздника

Капкейки с начинкой – отличный вариант угощения для праздничного стола.
Капкейки с начинкой: ингредиенты
- 170 (сто семьдесят) гр – муки
- 3 (три) шт – яиц
- 170 (сто семьдесят) гр – сахара
- 120 (сто двадцать) гр – молока
- 3 ч. ложки – соды пищевой
- 1 (один) гр – ванилина
- 60 (шестьдесят) гр – сливочного масла
- 500 (пятьсот) гр – жирных сливок
- 5 (пять) ст. ложек – сахарной пудры
Капкейки с начинкой: рецепт
- Муку, соду, ванилин соедините и просейте
- Яйца и сахар взбейте при помощи миксера до пышной и воздушной массы
- Молоко соедините со сливочным маслом и доведите до кипения. Затем кипятите минуты две. Масло должно полностью растопиться
- К яичной массе постепенно добавляйте молочную и мучную смеси. Мешайте при помощи венчика
- Разлейте тесто по формочкам на 2/3
- Отправьте формочки в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
- Тесто поднимется равномерно. Капкейки станут золотистого цвета
- Как только кексы остынут, извлеките из них сердцевину при помощи ножа, или спец. приспособления. Наполните кексики начинкой
- Либо вареная карамель, либо растопленный шоколад, сгущенку, джем. Что угодно
Капкейки с начинкой готовы!
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