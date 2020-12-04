Вкусно, как шашлык. Мясные пальчики на праздник!

Такая мясная закуска получается не только очень вкусной и ароматной, но и красивой. Поэтому я и будут готовить это блюдо на новогодний стол. И вам советую попробовать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина или телятина, 400 г;

бекон, 150 г;

аджика, 50 г;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Мясо берите по своему вкусу – свинину или говядину, куриное мясо. Но вкуснее всего получается из свиного битка.

Режем мясо ломтиками и отбиваем тс двух сторон. Солим, перчим и посыпаем любимыми специями. Оставляем немного мариноваться.

На каждый кусок мяса кладем по ломтику бекона и смазываем аджикой.

Сворачиваем плотные рулетики, фиксируем их зубочистками.

Разрезаем каждый рулетик на 2 части.

Обжариваем рулетики на растительном масле, разогретом в сковороде. Обжариваем со всех сторон до румяности под крышкой.