Вкусно, как шашлык. Мясные пальчики на праздник!

Такая мясная закуска получается не только очень вкусной и ароматной, но и красивой. Поэтому я и будут готовить это блюдо на новогодний стол. И вам советую попробовать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина или телятина, 400 г;
- бекон, 150 г;
- аджика, 50 г;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Мясо берите по своему вкусу – свинину или говядину, куриное мясо. Но вкуснее всего получается из свиного битка.
Режем мясо ломтиками и отбиваем тс двух сторон. Солим, перчим и посыпаем любимыми специями. Оставляем немного мариноваться.
На каждый кусок мяса кладем по ломтику бекона и смазываем аджикой.
Сворачиваем плотные рулетики, фиксируем их зубочистками.
Разрезаем каждый рулетик на 2 части.
Обжариваем рулетики на растительном масле, разогретом в сковороде. Обжариваем со всех сторон до румяности под крышкой.
Очень сочетается закуска с маринованными огурчиками и грибочками, картофельным пюре. Можно еще приготовить и острый соус из сметаны и чеснока с укропом.
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