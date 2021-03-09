Чиабатта — хлеб с дырками, который славится своей воздушной текстурой

Чиабатта содержит мало калорий и очень много дырок. Это говорит о том, что правильно приготовленная выпечка этого типа содержит намного меньше углеводов, чем любая другая. И это благодаря длительному брожению: тесто стоит долго, и за это время в нём успевают образоваться полезные кислоты. Чиабатта — итальянский хлеб. Вам точно понравится.

Чиабатта: ингредиенты

400 (четыреста) мл — воды 2 (два) гр — дрожжей 1 (одна) ч. ложка — соли 450 (четыреста пятьдесят) гр — муки

Рецепт приготовления:

Просейте муку в глубокую посуду, в которой будете вымешивать тесто. Добавьте соль и перемешайте

Всыпьте дрожжи в теплую воду (только правильно, 2 г дрожжей на 400 мл воды). Затем медленно добавьте воду с дрожжами в муку, перемешайте для получения жидкого теста

И главный момент: накройте посуду тканью и оставьте тесто бродить при комнатной температуре минимум на двенадцать часов. Именно благодаря этому тесто получится таким, каким оно должно быть в чиабатте