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Чиабатта — хлеб с дырками, который славится своей воздушной текстурой

Чиабатта содержит мало калорий и очень много дырок. Это говорит о том, что правильно приготовленная выпечка этого типа содержит намного меньше углеводов, чем любая другая. И это  благодаря длительному брожению: тесто стоит долго, и за это время в нём успевают образоваться полезные кислоты. Чиабатта — итальянский хлеб. Вам точно понравится.

Чиабатта

Чиабатта: ингредиенты

  1. 400 (четыреста) мл — воды
  2. 2 (два) гр — дрожжей
  3. 1 (одна) ч. ложка — соли
  4. 450 (четыреста пятьдесят) гр — муки

Рецепт приготовления:

  • Просейте муку  в глубокую посуду, в которой будете вымешивать тесто. Добавьте соль и перемешайте
  • Всыпьте дрожжи в теплую воду (только правильно, 2 г дрожжей на 400 мл воды). Затем медленно добавьте воду с дрожжами в муку, перемешайте для получения жидкого теста
  • И главный момент: накройте посуду тканью и оставьте тесто бродить при комнатной температуре минимум на двенадцать часов. Именно благодаря этому тесто получится таким, каким оно должно быть в чиабатте

Чиабатта

  • Высыпьте оставшиеся 50 г муки на стол,  выложите тесто на стол, слегка обомните и накройте посудой. Пусть постоит еще три часа
  • Разогрейте духовку до 250 градусов вместе с формой, в которой будете выпекать хлеб. Тесто переложите в горячую форму нижней стороной вверх, чтобы оно было присыпано мукой.
    И отправьте в духовку. На дно духовки поставьте противень с горячей водой
  • Выпекайте хлеб двадцать минут на пару. Затем заберите противень и пеките еще пятнадцать минут. Чиабатта — домашний хлеб готов.

 

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