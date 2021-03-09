Чиабатта — хлеб с дырками, который славится своей воздушной текстурой

Чиабатта содержит мало калорий и очень много дырок. Это говорит о том, что правильно приготовленная выпечка этого типа содержит намного меньше углеводов, чем любая другая. И это благодаря длительному брожению: тесто стоит долго, и за это время в нём успевают образоваться полезные кислоты. Чиабатта — итальянский хлеб. Вам точно понравится.
Чиабатта: ингредиенты
- 400 (четыреста) мл — воды
- 2 (два) гр — дрожжей
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 450 (четыреста пятьдесят) гр — муки
Рецепт приготовления:
- Просейте муку в глубокую посуду, в которой будете вымешивать тесто. Добавьте соль и перемешайте
- Всыпьте дрожжи в теплую воду (только правильно, 2 г дрожжей на 400 мл воды). Затем медленно добавьте воду с дрожжами в муку, перемешайте для получения жидкого теста
- И главный момент: накройте посуду тканью и оставьте тесто бродить при комнатной температуре минимум на двенадцать часов. Именно благодаря этому тесто получится таким, каким оно должно быть в чиабатте
- Высыпьте оставшиеся 50 г муки на стол, выложите тесто на стол, слегка обомните и накройте посудой. Пусть постоит еще три часа
- Разогрейте духовку до 250 градусов вместе с формой, в которой будете выпекать хлеб. Тесто переложите в горячую форму нижней стороной вверх, чтобы оно было присыпано мукой. И отправьте в духовку. На дно духовки поставьте противень с горячей водой
- Выпекайте хлеб двадцать минут на пару. Затем заберите противень и пеките еще пятнадцать минут. Чиабатта — домашний хлеб готов.
Свежие комментарии