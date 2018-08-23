«Пеньки» из багета — замечательное угощение к чаю

Можно экспериментировать с начинками!
Ингредиенты:
багет
куриное филе
лук
помидоры
сыр
сметана
Приготовление:
Для начинки отвариваем куриное филе до готовности. Измельчаем лук и обжариваем, добавляем нарезанное кубиками филе курицы. По желанию добавляем пару ложек сметаны и немного протушиваем.
Разрезаем багет на несколько частей. Вынимаем мякоть и выкладываем на смазанный маслом противень.
Заполняем багеты начинкой, сверху кладем помидоры, порезанные дольками и посыпаем тертым сыром.
Запекаем при 200 С в течение 20 минут до расплавления сыра.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии