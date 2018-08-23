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«Пеньки» из багета — замечательное угощение к чаю

Можно экспериментировать с начинками!

«Пеньки» из багета — замечательное угощение к чаю
 
Ингредиенты:

багет
куриное филе
лук
помидоры
сыр
сметана

Приготовление:

Для начинки отвариваем куриное филе до готовности. Измельчаем лук и обжариваем, добавляем нарезанное кубиками филе курицы. По желанию добавляем пару ложек сметаны и немного протушиваем.

Разрезаем багет на несколько частей. Вынимаем мякоть и выкладываем на смазанный маслом противень.

Заполняем багеты начинкой, сверху кладем помидоры, порезанные дольками и посыпаем тертым сыром.

Запекаем при 200 С в течение 20 минут до расплавления сыра.

Приятного аппетита!

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