Съедят, как семечки! Все в восторге от такой вкусноты. Так рыбу я еще не готовила

Многие любят мойву, но заниматься с ней – это долго, хлопотно, потом приходится отмывать сковородки, кучу тарелок. Да и ароматы от жарки стоят по всей квартире. Предлагаю более простой и быстрый способ готовки мойвы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мойва свежая, 1 кг;
- мука, половина стакана;
- соль, приправы для рыбы, перец;
- лимон.
Процесс приготовления
Промываем рыбу, обсушиваем бумажными полотенцами. Я не удаляю сейчас внутренности.
Муку смешиваем с солью, перцем и разными приправами для рыбы, перемешиваем.
Противень застилаем фольгой, смазываем растительным маслом.
Совет: масло не жалейте. Чтобы при запекании она не прилипла к фольге.
Обваливаем каждую рыбку в панировке и выкладываем на противень.
Запекаем 20 минут при 200 градусах.
Смазываем растительным маслом сверху силиконовой корочкой и допекаем еще 5 минут – это нужно, чтобы получилась румяная и хрустящая корочка.
При подаче сбрызгиваю соком лимона.
Вот так просто, быстро, а главное, без ароматов по всему дому, я готовлю мойву.
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