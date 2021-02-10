Съедят, как семечки! Все в восторге от такой вкусноты. Так рыбу я еще не готовила

Многие любят мойву, но заниматься с ней – это долго, хлопотно, потом приходится отмывать сковородки, кучу тарелок. Да и ароматы от жарки стоят по всей квартире. Предлагаю более простой и быстрый способ готовки мойвы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мойва свежая, 1 кг;

мука, половина стакана;

соль, приправы для рыбы, перец;

лимон.

Процесс приготовления

Промываем рыбу, обсушиваем бумажными полотенцами. Я не удаляю сейчас внутренности.

Муку смешиваем с солью, перцем и разными приправами для рыбы, перемешиваем.

Противень застилаем фольгой, смазываем растительным маслом.

Совет: масло не жалейте. Чтобы при запекании она не прилипла к фольге.

Обваливаем каждую рыбку в панировке и выкладываем на противень.

Запекаем 20 минут при 200 градусах.

Смазываем растительным маслом сверху силиконовой корочкой и допекаем еще 5 минут – это нужно, чтобы получилась румяная и хрустящая корочка.

При подаче сбрызгиваю соком лимона.

Вот так просто, быстро, а главное, без ароматов по всему дому, я готовлю мойву.