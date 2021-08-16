Сыровяленое чесночное мясо. Отличная закуска вместо сомнительно дорогой колбасы

Сыровяленое чесночное мясо готовится очень легко и имеет невероятно нежный и пикантный вкус.
Сыровяленое чесночное мясо: ингредиенты
- Свинина
- Чеснок
- Кориандр
- Сушёный укроп
- Тмин
- Крупномолотый перец
- Лавровый лист
- Крупная соль
Способ приготовления:
- В ладонях разотрите лавровый лист, ножом порубите чеснок, смешайте с солью специи, вотрите хорошо в мясо, обсыпьте со всех сторон и на 3 дня уберите в холодильник.
- Переверните за это время 1 раз.
- Отряхните через три дня мясо от излишков соли, оберните плотно марлей или тканью, обвяжите ниткой и подвесьте в сухом прохладном месте так, чтобы оно ни к чему не прилегало.
- Оставьте висеть 2-3 недели.
Сыровяленое чесночное мясо — очень вкусно и ароматно.
Готовьте на здоровье!
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