Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена
    Интересно, вы знаете турецкий?)😂Турецкая бабушка ...
  • Наталия Москалева
    В описании есть фарш, а среди ингредиентов я его не нашла. Сколько фарша?Царский ужин из п...
  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...

Сыровяленое чесночное мясо. Отличная закуска вместо сомнительно дорогой колбасы

Сыровяленое чесночное мясо готовится очень легко и имеет невероятно нежный и пикантный вкус.

Сыровяленое чесночное мясо: ингредиенты

Сыровяленое чесночное мясо

  1. Свинина
  2. Чеснок
  3. Кориандр
  4. Сушёный укроп
  5. Тмин
  6. Крупномолотый перец
  7. Лавровый лист
  8. Крупная соль

Способ приготовления:

Сыровяленое чесночное мясо. Отличная закуска вместо сомнительно дорогой колбасы 5

  • В ладонях разотрите лавровый лист, ножом порубите чеснок, смешайте с солью специи, вотрите хорошо в мясо, обсыпьте со всех сторон и на 3 дня уберите в холодильник.
  • Переверните за это время 1 раз.
  • Отряхните через три дня мясо от излишков соли, оберните плотно марлей или тканью, обвяжите ниткой и подвесьте в сухом прохладном месте так, чтобы оно ни к чему не прилегало.
  • Оставьте висеть 2-3 недели.

Сыровяленое чесночное мясо — очень вкусно и ароматно.

Сыровяленое чесночное мясо. Отличная закуска вместо сомнительно дорогой колбасы 6

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх