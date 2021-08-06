Курица с соусом Песто. Ароматное мясо подаётся со спагетти и фасолью

Курица с соусом Песто получается невероятно вкусной и ароматной.
Курица с соусом Песто: ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт. (две штуки)
- Спагетти – 120 г. (сто двадцать грамм)
- Натёртый пармезан – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Оливковое масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Сливочное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Стручковая фасоль – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Сливки 30 % — 80 мл. (восемьдесят грамм)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Листья базилика – для украшения
- Сушёное орегано – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Для соуса песто:
- Натёртый пармезан – 10 г. (десять грамм)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Оливковое масло – 70 мл. (семьдесят миллилитров)
- Листья базилика – 25 г. (двадцать пять грамм)
- Кедровые орехи – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Свежемолотый перец – по вкусу
- Морская соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Для соуса отправьте в ступку все нужные ингредиенты и измельчите их любым способом. Но сильно не измельчайте, чтобы остались мелкие частицы ингредиентов. Поперчите, посолите и перемешайте.
- Затем в подсоленной воде отварите спагетти. Предварительно сварите фасоль.
- Филе выньте и нарежьте небольшими кусочками, немного отбейте. Поперчите и посолите, приправьте предварительно продавленным через пресс чесноком и орегано.
- Смесь оливкового и сливочного масла растопите в сковороде. Сюда отправьте подготовленное филе и обжарьте по паре минут с каждой стороны.
- После влейте сливки и добавьте натёртый пармезан, поперчите и посолите. Доведите до кипения. Затем, периодически помешивая, тушите блюдо 1 минуту до загустения соуса. При этом переверните мясо.
- Каждый кусочек курицы за 15 секунд до окончания смажьте приготовленным соусом песто и доводите до кипения.
- После этого снимите с огня и выложите на спагетти с фасолью. Полейте поверх соусом из сковороды и украсьте листиками базилика.
Курица с соусом Песто готова.
Приятного аппетита!
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