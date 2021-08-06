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Курица с соусом Песто. Ароматное мясо подаётся со спагетти и фасолью

Курица с соусом Песто получается невероятно вкусной и ароматной.

Курица с соусом Песто: ингредиенты

Курица с соусом Песто. Ароматное мясо подаётся со спагетти и фасолью 4

  1. Куриное филе – 2 шт. (две штуки)
  2. Спагетти – 120 г. (сто двадцать грамм)
  3. Натёртый пармезан – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Оливковое масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  5. Сливочное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Стручковая фасоль – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  7. Сливки 30 % — 80 мл. (восемьдесят грамм)
  8. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  9. Листья базилика – для украшения
  10. Сушёное орегано – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Для соуса песто:

  1. Натёртый пармезан – 10 г. (десять грамм)
  2. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  3. Оливковое масло – 70 мл. (семьдесят миллилитров)
  4. Листья базилика – 25 г. (двадцать пять грамм)
  5. Кедровые орехи – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  6. Свежемолотый перец – по вкусу
  7. Морская соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Для соуса отправьте в ступку все нужные ингредиенты и измельчите их любым способом. Но сильно не измельчайте, чтобы остались мелкие частицы ингредиентов. Поперчите, посолите и перемешайте.
  • Затем в подсоленной воде отварите спагетти. Предварительно сварите фасоль.
  • Филе выньте и нарежьте небольшими кусочками, немного отбейте. Поперчите и посолите, приправьте предварительно продавленным через пресс чесноком и орегано.
  • Смесь оливкового и сливочного масла растопите в сковороде. Сюда отправьте подготовленное филе и обжарьте по паре минут с каждой стороны.
  • После влейте сливки и добавьте натёртый пармезан, поперчите и посолите. Доведите до кипения. Затем, периодически помешивая, тушите блюдо 1 минуту до загустения соуса. При этом переверните мясо.
  • Каждый кусочек курицы за 15 секунд до окончания смажьте приготовленным соусом песто и доводите до кипения.
  • После этого снимите с огня и выложите на спагетти с фасолью. Полейте поверх соусом из сковороды и украсьте листиками базилика.

Курица с соусом Песто готова.

Курица с соусом Песто

Приятного аппетита!

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