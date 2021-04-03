Завтрак из лаваша на сковороде: быстрый и вкусный всего за 5 минут

Завтрак из лаваша на сковороде! Как приготовить буквально за 5 минут вкусный завтрак интересует практически всех. Ведь утро начинается с суеты и беготни, а кормить семью все равно надо. Мы предлагаем
Вам простое решение этого вопроса. Ниже приводим хороший рецепт быстрого приготовления сытного и вкусного завтрака из лаваша и других общедоступных продуктов.
Завтрак из лаваша на сковороде: ингредиенты
- три яйца среднего размера
- полтора стакана молока
- три ломтика вареной колбасы или же несколько сосисок
- лаваш
- пятьдесят граммов сыра
- десять граммов масла
- соль, черный молотый перец– по вкусу
- половина пучка укропа (можете взять любую зелень по своему усмотрению)
- растительное масло – для жарки
Завтрак из лаваша на сковороде: как же приготовить
- Яйца разбить в глубокую миску.
- Посолить, поперчить и все хорошо перемешать.
- Колбасу нарезать произвольно средними кусочками. Если у Вас вместо колбасы сосиски, то их нужно натереть на крупной терке. Отправить к яйцам.
- Сыр натереть на той же терке и добавить в ту же миску.
- Все компоненты залить необходимым количеством молока.
- Раскрыть лаваш, свернуть его рулетиком и ножницами назрезать на тоненькие полосочки прямо в полученную яичную массу.
- Сковороду хорошо разогреть и добавить совсем чуть-чуть растительного масла, маленький кусочек сливочного масла.
- В миске все продукты хорошо перемешать и отправить полученную массу на разогретую сковороду.
- Яичную массу с колбасой и лавашом нужно равномерно распределить по поверхности и разровнять ложечкой.
- Сковороду закрыть крышкой.
- Обжаривать наше блюдо нужно на мелком огне до готовности.
- Укроп либо другую зелень хорошо промыть под проточной водой, подсушить полотенцем и мелко нарубить.
Все буквально за 5 минут мы приготовили из самых обычных продуктов сытный и вкусный завтрак.
Перед подачей на стол посыпьте его измельченной зеленью.
Завтрак из лаваша на сковороде: готов
Приятного аппетита!
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