Завтрак из лаваша на сковороде: быстрый и вкусный всего за 5 минут

Завтрак из лаваша на сковороде! Как приготовить буквально за 5 минут вкусный завтрак интересует практически всех. Ведь утро начинается с суеты и беготни, а кормить семью все равно надо. Мы предлагаем

Вам простое решение этого вопроса. Ниже приводим хороший рецепт быстрого приготовления сытного и вкусного завтрака из лаваша и других общедоступных продуктов.

Завтрак из лаваша на сковороде: ингредиенты

три яйца среднего размера

полтора стакана молока

три ломтика вареной колбасы или же несколько сосисок

лаваш

пятьдесят граммов сыра

десять граммов масла

соль, черный молотый перец– по вкусу

половина пучка укропа (можете взять любую зелень по своему усмотрению)

растительное масло – для жарки

Завтрак из лаваша на сковороде: как же приготовить

Яйца разбить в глубокую миску.

Посолить, поперчить и все хорошо перемешать.

Колбасу нарезать произвольно средними кусочками. Если у Вас вместо колбасы сосиски, то их нужно натереть на крупной терке. Отправить к яйцам.

Сыр натереть на той же терке и добавить в ту же миску.

Все компоненты залить необходимым количеством молока.

Раскрыть лаваш, свернуть его рулетиком и ножницами назрезать на тоненькие полосочки прямо в полученную яичную массу.

Сковороду хорошо разогреть и добавить совсем чуть-чуть растительного масла, маленький кусочек сливочного масла.

В миске все продукты хорошо перемешать и отправить полученную массу на разогретую сковороду.

Яичную массу с колбасой и лавашом нужно равномерно распределить по поверхности и разровнять ложечкой.

Сковороду закрыть крышкой.

Обжаривать наше блюдо нужно на мелком огне до готовности.

Укроп либо другую зелень хорошо промыть под проточной водой, подсушить полотенцем и мелко нарубить.

Все буквально за 5 минут мы приготовили из самых обычных продуктов сытный и вкусный завтрак.

Перед подачей на стол посыпьте его измельченной зеленью.

Завтрак из лаваша на сковороде: готов

Приятного аппетита!

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