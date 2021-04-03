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Завтрак из лаваша на сковороде: быстрый и вкусный всего за 5 минут

Завтрак из лаваша на сковороде! Как приготовить буквально за 5 минут вкусный завтрак интересует практически всех. Ведь утро начинается с суеты и беготни, а кормить семью все равно надо. Мы предлагаем

Вам простое решение этого вопроса. Ниже приводим хороший рецепт быстрого приготовления сытного и вкусного завтрака из лаваша и других общедоступных продуктов.

Завтрак из лаваша на сковороде: ингредиенты

Завтрак из лаваша на сковороде

  • три яйца среднего размера
  • полтора стакана молока
  • три ломтика вареной колбасы или же несколько сосисок
  • лаваш
  • пятьдесят граммов сыра
  • десять граммов масла
  • соль, черный молотый перец– по вкусу
  • половина пучка укропа (можете взять любую зелень по своему усмотрению)
  • растительное масло – для жарки

Завтрак из лаваша на сковороде: как же приготовить

  • Яйца разбить в глубокую миску.
  • Посолить, поперчить и все хорошо перемешать.
  • Колбасу нарезать произвольно средними кусочками. Если у Вас вместо колбасы сосиски, то их нужно натереть на крупной терке. Отправить к яйцам.
  • Сыр натереть на той же терке и добавить в ту же миску.
  • Все компоненты залить необходимым количеством молока.
  • Раскрыть лаваш, свернуть его рулетиком и ножницами назрезать на тоненькие полосочки прямо в полученную яичную массу.

Завтрак из лаваша на сковороде

  • Сковороду хорошо разогреть и добавить совсем чуть-чуть растительного масла, маленький кусочек сливочного масла.
  • В миске все продукты хорошо перемешать и отправить полученную массу на разогретую сковороду.
  • Яичную массу с колбасой и лавашом нужно равномерно распределить по поверхности и разровнять ложечкой.
  • Сковороду закрыть крышкой.
  • Обжаривать наше блюдо нужно на мелком огне до готовности.

Завтрак из лаваша на сковороде

  • Укроп либо другую зелень хорошо промыть под проточной водой, подсушить полотенцем и мелко нарубить.

Все буквально за 5 минут мы приготовили из самых обычных продуктов сытный и вкусный завтрак.

Перед подачей на стол посыпьте его измельченной зеленью.

Завтрак из лаваша на сковороде: готов

Приятного аппетита!

Также рекомндуем посмотреть видео рецепт яичницы с сыром.

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