Расскажу, что добавить при консервации огурцов, чтобы на их хруст сбегались все соседи. Бесплатный и простой ингредиент

Вкусные огурцы на зиму — это только половина дела. Огурчики в банке должны получиться упругими и хрустящими, а не как размазня.

Что делает огурчики с хрустящим вкусом? Вы знаете? Напишите свое мнение в комментариях к публикации.

А я хочу сохранить интригу до конца этой небольшой статьи. А потом и Вы сможете проверить — совпали ли наши методы или нет.

У меня всегда маринованные огурчики очень хрустящие. Секрет их хруста мне знаком с детства, так как консервации меня учила моя бабушка.

Прошло уж очень много лет (не буду уточнять), а я до сих пор консервирую огурцы с этим ингредиентом и мои хрустящие огурчики нравятся всем без исключения.

В сегодняшней статье я не буду писать рецепт консервирования, а лишь раскрою секрет, благодаря которому они всегда получаются СУПЕР упругими и хрустящими.

Что добавить в банку для консервации

Итак, чтобы консервированные на зиму огурчики всегда получались не только вкусными но и хрустящими в каждую банку нужно добавить один единственны, а главное бесплатный ингредиент — это несколько штук дубовых листочков.

Именно благодаря этим листьям, вернее веществам, которые в них содержатся (не могу сказать, что именно), огурчики всегда получаются плотными, упругими, вкусными и невероятно хрустящими.

Не знаете, где взять дубовые листья? Не расстраивайтесь, листья дуба всегда можно заменить на листья ЧЕРНОЙ смородины.

Листья смородины не только сделают богаче вкус и аромат маринованных огурцов, они так же необходимы для упругости и хруста.

На литровую банку достаточно 2 — 3 листочков дуба или 4 — 5 листьев смородины.

Благодаря им Ваши консервированные огурцы всегда будут получаться вкуснее и ароматнее, с невероятным хрустом.

Совпали наши способы?