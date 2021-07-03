Расскажу, что добавить при консервации огурцов, чтобы на их хруст сбегались все соседи. Бесплатный и простой ингредиент

Вкусные огурцы на зиму — это только половина дела. Огурчики в банке должны получиться упругими и хрустящими, а не как размазня.
Что делает огурчики с хрустящим вкусом? Вы знаете? Напишите свое мнение в комментариях к публикации.
А я хочу сохранить интригу до конца этой небольшой статьи. А потом и Вы сможете проверить — совпали ли наши методы или нет.
У меня всегда маринованные огурчики очень хрустящие. Секрет их хруста мне знаком с детства, так как консервации меня учила моя бабушка.
Прошло уж очень много лет (не буду уточнять), а я до сих пор консервирую огурцы с этим ингредиентом и мои хрустящие огурчики нравятся всем без исключения.
В сегодняшней статье я не буду писать рецепт консервирования, а лишь раскрою секрет, благодаря которому они всегда получаются СУПЕР упругими и хрустящими.
Что добавить в банку для консервации
Итак, чтобы консервированные на зиму огурчики всегда получались не только вкусными но и хрустящими в каждую банку нужно добавить один единственны, а главное бесплатный ингредиент — это несколько штук дубовых листочков.
Именно благодаря этим листьям, вернее веществам, которые в них содержатся (не могу сказать, что именно), огурчики всегда получаются плотными, упругими, вкусными и невероятно хрустящими.
Не знаете, где взять дубовые листья? Не расстраивайтесь, листья дуба всегда можно заменить на листья ЧЕРНОЙ смородины.
Листья смородины не только сделают богаче вкус и аромат маринованных огурцов, они так же необходимы для упругости и хруста.
На литровую банку достаточно 2 — 3 листочков дуба или 4 — 5 листьев смородины.
Благодаря им Ваши консервированные огурцы всегда будут получаться вкуснее и ароматнее, с невероятным хрустом.
Совпали наши способы?
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