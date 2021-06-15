Готовлю вкусную закуску из огурцов в бутылке: очень просто, а результат превосходит все ожидания

Возьмите пустую БУТЫЛКУ и ОГУРЦЫ и вы останетесь в ВОСТОРГЕ!

Ингредиенты:

Огурцы — 3 шт.

Растительное масло — 2 ст. ложки.

Соевый соус — 2 ст. ложки.

Лимонный сок — 1 ст. ложка.

Мёд — 1 ч. ложка.

Чеснок — 2 зубчика.

Перец чили — по вкусу.

Бутылка — 1 литр.

Способ приготовления:

1. У огурцов обрезаем плодоножку и нарезаем толстыми кружками.

2. Берем бутылку объёмом 1 литр и обрезаем горлышко.

3. Перекладываем нарезанные огурцы в бутылку.

4. Приготовим маринад. Для этого в небольшую глубокую миску вливаем 2 ст. ложки соевого соуса, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложку лимонного сока, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. ложку мёда и острый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем.

5. Подготовленным маринадом заливаем огурцы.

Бутылку закрываем горлышком от бутылки. Отправляем в холодильник. Нарезка овощей занимает немного времени, так что можно сказать, что это рецепт на скорую руку.

Для получения максимально приятного вкуса нужно дать огурцам промариноваться часа два. И тогда вас за уши не оттащишь от этой закуски.

Готовые огурцы получаются невероятно вкусными, хрустящими в кисло-сладком маринаде.