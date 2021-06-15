Готовлю вкусную закуску из огурцов в бутылке: очень просто, а результат превосходит все ожидания

Возьмите пустую БУТЫЛКУ и ОГУРЦЫ и вы останетесь в ВОСТОРГЕ!
Ингредиенты:
- Огурцы — 3 шт.
- Растительное масло — 2 ст. ложки.
- Соевый соус — 2 ст. ложки.
- Лимонный сок — 1 ст. ложка.
- Мёд — 1 ч. ложка.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Перец чили — по вкусу.
- Бутылка — 1 литр.
Способ приготовления:
1. У огурцов обрезаем плодоножку и нарезаем толстыми кружками.
2. Берем бутылку объёмом 1 литр и обрезаем горлышко.
3. Перекладываем нарезанные огурцы в бутылку.
4. Приготовим маринад. Для этого в небольшую глубокую миску вливаем 2 ст. ложки соевого соуса, 2 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложку лимонного сока, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. ложку мёда и острый перец по вкусу. Тщательно перемешиваем.
5. Подготовленным маринадом заливаем огурцы.
Бутылку закрываем горлышком от бутылки. Отправляем в холодильник. Нарезка овощей занимает немного времени, так что можно сказать, что это рецепт на скорую руку.
Для получения максимально приятного вкуса нужно дать огурцам промариноваться часа два. И тогда вас за уши не оттащишь от этой закуски.
Готовые огурцы получаются невероятно вкусными, хрустящими в кисло-сладком маринаде.
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