Божественно вкусный творожный торт «Нежность»

Настоящее наслаждение для сладкоежек!
Ингредиенты:
мука около 3 стаканов
500 гр. творога
2 яйца
1 ст.сахара
щепотка соли
2 ч.л. соды(без верха) (Не гасить!!!!!)
1 пакетик ванильного сахара
Крем заварной:
600 мл молока
150 гр. сливочного масла
1 пакетик ванильного сахара
1 ст.сахара
2 яйца
3 ст. л муки
Для украшения:
грецкие орехи (жареные),
бананы,
конфетки.
Приготовление:
Протираем творог через сито, или взбиваем блендером, добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли, яйца, соду, затем вводим постепенно муку.
Скатываем колбаску и делим на 10-12 одинаковых кусочков, затем раскатываем и при помощи тарелки вырезаем круг.
Выпекаем при 180 С в течение 2-3 минут с каждой стороны.
Смешиваем в кастрюле яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Добавляем тонкой струйкой молоко, размешиваем до однородности, затем ставим на огонь, всё время помешивая до загустения. Добавляем сливочное масло и доводим до кипения .
Смазываем кремом коржи и убираем в холодильник.
Украшаем по вкусу.
Автор идеи — Марина Гармаш
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