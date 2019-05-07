Божественно вкусный творожный торт «Нежность»

Ингредиенты:

мука около 3 стаканов

500 гр. творога

2 яйца

1 ст.сахара

щепотка соли

2 ч.л. соды(без верха) (Не гасить!!!!!)

1 пакетик ванильного сахара

Крем заварной:

600 мл молока

150 гр. сливочного масла

1 пакетик ванильного сахара

1 ст.сахара

2 яйца

3 ст. л муки

Для украшения:

грецкие орехи (жареные),

бананы,

конфетки.

Приготовление:

Протираем творог через сито, или взбиваем блендером, добавляем сахар, ванильный сахар, щепотку соли, яйца, соду, затем вводим постепенно муку.

Скатываем колбаску и делим на 10-12 одинаковых кусочков, затем раскатываем и при помощи тарелки вырезаем круг.

Выпекаем при 180 С в течение 2-3 минут с каждой стороны.

Смешиваем в кастрюле яйца, сахар, ванильный сахар и муку. Добавляем тонкой струйкой молоко, размешиваем до однородности, затем ставим на огонь, всё время помешивая до загустения. Добавляем сливочное масло и доводим до кипения .

Смазываем кремом коржи и убираем в холодильник.

Украшаем по вкусу.

Автор идеи — Марина Гармаш