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Рецепт теста для вареников на пару

Рецепт теста для вареников на пару. Тесто по такому рецепту получается нежнейшим, вкуснейшим.

Рецепт теста для вареников на пару

Рецепт теста для вареников на пару: ингредиенты

  1. 50 (пятьдесят) гр — свежих дрожжей
  2. щепотка соли
  3. 1 (один) кг — муки
  4. 1 (одна) шт — яиц
  5. 500 (пятьсот) мл — кефира
  6. 1 (одна) ст. ложка — сахара

Рецепт приготовления:

  • Продукты должны быть комнатной температуры, а кефир немного подогрейте.
  • Дрожжи смешайте с сахаром, добавьте яйцо и перемешайте
  • Влейте кефир и смешайте массу до однородности, посолите
  • Муку просейте и частями введите в тесто. Смотрите по состоянию массы – тесто не должно быть слишком плотным. Поставьте в теплое место, накройте полотенцем на один час
  • Обомните тесто и лепите вареники с самой разной начинкой. Варите на пару 7 минут, накрыв крышкой, смазывайте сливочным маслом.
  • Начинка может быть самая разнообразная. Будь то вишня, клюква, творог, картофель. Каждый раз можете лепить разные вареники. А в чем плюс данного теста, если у вас остались готовые вареники, например с картошкой, вы на следующий день их просто разогрейте на сковороде с маслом. Они будут по — прежнему вкусными. Рецепт теста для вареников на пару — замечательный!

 

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