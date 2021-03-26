Рецепт теста для вареников на пару. Тесто по такому рецепту получается нежнейшим, вкуснейшим.
Рецепт теста для вареников на пару: ингредиенты
- 50 (пятьдесят) гр — свежих дрожжей
- щепотка соли
- 1 (один) кг — муки
- 1 (одна) шт — яиц
- 500 (пятьсот) мл — кефира
- 1 (одна) ст. ложка — сахара
Рецепт приготовления:
- Продукты должны быть комнатной температуры, а кефир немного подогрейте.
- Дрожжи смешайте с сахаром, добавьте яйцо и перемешайте
- Влейте кефир и смешайте массу до однородности, посолите
- Муку просейте и частями введите в тесто. Смотрите по состоянию массы – тесто не должно быть слишком плотным. Поставьте в теплое место, накройте полотенцем на один час
- Обомните тесто и лепите вареники с самой разной начинкой. Варите на пару 7 минут, накрыв крышкой, смазывайте сливочным маслом.
- Начинка может быть самая разнообразная. Будь то вишня, клюква, творог, картофель. Каждый раз можете лепить разные вареники. А в чем плюс данного теста, если у вас остались готовые вареники, например с картошкой, вы на следующий день их просто разогрейте на сковороде с маслом. Они будут по — прежнему вкусными. Рецепт теста для вареников на пару — замечательный!
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