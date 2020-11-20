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Пышные сдобные пирожки с Секретом– маленькие хитрости вкусной выпечки

Любите сдобные пирожки? Да, да, излишний вопрос – конечно любите! От одного только запаха сдобы уже разыгрывается аппетит, даже если только что встал из-за стола.

Так вот, сдобное тесто мало замесить в правильной пропорции. Обязательно нужно достаточно времени дать ему раскрыться. Но и этого тоже недостаточно.

В процессе приготовления обязательно соблюдайте пункт «7» и пирожки у вас обязательно получатся пышными и ароматными.

сдобные пирожки

Сдобные пирожки: Ингредиенты

Сдобные пирожки: Приготовление

  • В тёплое молоко засыпать сахар, растворить и добавив дрожжи, перемешать. Важно: молоко не должно быть горячим, иначе дрожжи не раскроются. Оставить на полчаса в теплом месте.
  • В посуде, помещённой в горячую воду размягчить масло до состояния пасты.
  • Если молоко с дрожжами пошло пузырьками и приятно стало пахнуть сдобой, значит можно продолжать.
  • При постоянном размешивании, медленно засыпать в молоко муку, предварительно смешав её с солью.
  • Вымесить тесто, добавить размягчённое масло и вновь тщательно вымесить до однородной структуры.
  • Накрыть полотенцем и крышкой и поставить в теплое место не менее чем на 3 часа.
  • Периодически перемешивать поднимающееся тесто.
  • Отрывая от теста порционные куски формовать лепёшки, положить начинку и, скрепив края, слепить пирожок.
  • А теперь обещанный секрет: выложенные на противень для выпекания пирожки нужно положить НА духовку на 5-7 минут.
  • За это время они заметно увеличатся в размерах.

Пышные сдобные пирожки с Секретом– маленькие хитрости вкусной выпечки

  • Вот теперь можно выпекать в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут. НЕ открывайте духовку до готовности пирожков.

Приятного аппетита!

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