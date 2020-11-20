Пышные сдобные пирожки с Секретом– маленькие хитрости вкусной выпечки

Любите сдобные пирожки? Да, да, излишний вопрос – конечно любите! От одного только запаха сдобы уже разыгрывается аппетит, даже если только что встал из-за стола.
Так вот, сдобное тесто мало замесить в правильной пропорции. Обязательно нужно достаточно времени дать ему раскрыться. Но и этого тоже недостаточно.
В процессе приготовления обязательно соблюдайте пункт «7» и пирожки у вас обязательно получатся пышными и ароматными.
Сдобные пирожки: Ингредиенты
- Мука 800 г
- Молоко 500 мл
- Сахар 3 столовые ложки
- Соль 2 чайные ложки
- Сухие дрожжи 8 г
- Сливочное масло 120 г
- Начинка для пирожков (Посмотрите здесь рецепты вкуснейших начинок для пирожков)
Сдобные пирожки: Приготовление
- В тёплое молоко засыпать сахар, растворить и добавив дрожжи, перемешать. Важно: молоко не должно быть горячим, иначе дрожжи не раскроются. Оставить на полчаса в теплом месте.
- В посуде, помещённой в горячую воду размягчить масло до состояния пасты.
- Если молоко с дрожжами пошло пузырьками и приятно стало пахнуть сдобой, значит можно продолжать.
- При постоянном размешивании, медленно засыпать в молоко муку, предварительно смешав её с солью.
- Вымесить тесто, добавить размягчённое масло и вновь тщательно вымесить до однородной структуры.
- Накрыть полотенцем и крышкой и поставить в теплое место не менее чем на 3 часа.
- Периодически перемешивать поднимающееся тесто.
- Отрывая от теста порционные куски формовать лепёшки, положить начинку и, скрепив края, слепить пирожок.
- А теперь обещанный секрет: выложенные на противень для выпекания пирожки нужно положить НА духовку на 5-7 минут.
- За это время они заметно увеличатся в размерах.
- Вот теперь можно выпекать в духовке при температуре 180 градусов около 20 минут. НЕ открывайте духовку до готовности пирожков.
Приятного аппетита!
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