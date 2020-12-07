Самый праздничный салат! Вкуснейшее украшение стола

Необычайно вкусный салат с контрастными вкусами: куриное мясо с красным луком, киви и гранат. Такое роскошное сочетание вкуса отлично подходит к самым разным блюдам и закускам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 400 г;
- красный лук, 1 шт;
- сыр, 70 г;
- укроп, 1 пучок;
- помидоры, 2 шт;
- яйца, 2 – 3 шт;
- соль, перец;
- майонез;
- киви, 2 – 3 шт;
- гранат зерна, 1 с.л.
Процесс приготовления
Салат можно формировать в кольце – одной большой порцией или сделать порционно в отдельных креманках.
Каждый слой салата покрываем сеточкой майонеза.
Первый слой – мелко резаное отварное куриное мясо.
Второй слой – мелко резаный лук.
Третий слой – тертый сыр.
Четвертый слой – посыпаем рубленым укропом по края форм.
Шестой слой – мелко резаный помидор. Сначала разрезаем томаты на 2 части, убираем мякоть и потом режем кубиком.
Седьмой слой – тертые на крупной терке яйца.
Восьмой слой – кубики киви, посыпаем их зернами граната.
Подаем эту красоту к любым мясным закускам и гарнирам.
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