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Самый праздничный салат! Вкуснейшее украшение стола

Необычайно вкусный салат с контрастными вкусами: куриное мясо с красным луком, киви и гранат. Такое роскошное сочетание вкуса отлично подходит к самым разным блюдам и закускам.

Самый праздничный салат! Вкуснейшее украшение стола

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 400 г;
  • красный лук, 1 шт;
  • сыр, 70 г;
  • укроп, 1 пучок;
  • помидоры, 2 шт;
  • яйца, 2 – 3 шт;
  • соль, перец;
  • майонез;
  • киви, 2 – 3 шт;
  • гранат зерна, 1 с.л.

Процесс приготовления

Салат можно формировать в кольце – одной большой порцией или сделать порционно в отдельных креманках.

Каждый слой салата покрываем сеточкой майонеза.

Первый слой – мелко резаное отварное куриное мясо.

Второй слой – мелко резаный лук.

Третий слой – тертый сыр.

Четвертый слой – посыпаем рубленым укропом по края форм.

Шестой слой – мелко резаный помидор. Сначала разрезаем томаты на 2 части, убираем мякоть и потом режем кубиком.

Седьмой слой – тертые на крупной терке яйца.

Восьмой слой – кубики киви, посыпаем их зернами граната.

Подаем эту красоту к любым мясным закускам и гарнирам.

Самый праздничный салат! Вкуснейшее украшение стола

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