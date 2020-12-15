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Один из самых простых рецептов! Салат «Розовый коралл»

Это один из самых простых рецептов салатов, но получается он просто изумительно. Для него вам нужно всего немного времени и несколько бюджетных продуктов. Я его всегда готовлю на праздничный стол и он очень нравится моим гостям.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

Один из самых простых рецептов! Салат «Розовый коралл»

  • крабовые палочки, 1 упаковка;
  • помидоры, 2 – 4 шт;
  • сырок плавленый, 1 шт;
  • майонез, соль, перец, чеснок.

Процесс приготовления

Крабовые палочки режем в произвольной форме.

Помидоры сначала режем на 2 части, чайной ложкой убираем мякоть и режем кубикам. Это этап вы можете пропустить, если у вас не сочные томаты – если сочные, то мякоть дает много сока и салат просто затечет и станет водянистым.

Сырок замораживаем в морозильной камере и потом натираем на крупной терке.

Смешиваем все продукты, заправляем майонезом, пробуем на соль – если нужно, досаливаем. Перчим по вкусу и по желанию.

Один из самых простых рецептов! Салат «Розовый коралл»

Также по желанию, добавляем пропущенный через пресс чеснок.

Такой салатик красиво смотрится в стеклянных креманках, порционная подача.

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