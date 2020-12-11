Скатерть-Самобранка

5 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Лукьяненко
    Зачем такие извращения? Не лучше ли по-старике в тарелочке?Холодец в бутылке...
  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...

Новогодний пряничный домик: прекрасное и вкусное украшение праздничного стола

Новогодний пряничный домик – невероятно красиво! Ваши дети с удовольствием помогут вам соорудить такую красоту!

Новогодний пряничный домик: ингредиенты

Новогодний пряничный домик

Для теста

  1. 4 (четыре) ст. ложки – меда
  2. 3 (три) ст — муки
  3. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  4. 1 (одна) ч. ложка – соды
  5. 2 (две) шт – яиц
  6. 1 (одна) ч. ложка – сухих специй
  7. 2 (две) ст. ложки – коньяка
  8. 50 (пятьдесят) мл – воды

Для айсинга

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – сахарной пудры
  2. 1 (одна) шт – яичного белка
  3. 1 (одна) ч. ложка – лимонного сока

Новогодний пряничный домик: рецепт

Новогодний пряничный домик

  • Тесто у нас будет заварным. В кастрюлю налейте воды, добавьте сахар, мед и сливочное масло
  • Нагрейте до 70 градусов. Самое главное не дайте закипеть
  • Затем добавьте половину муки и пряности
  • Быстро начните мешать
  • Готовое тесто оставьте остывать
  • В остывшую массу введите яйца, по одной штуке и размешивайте после каждого
  • В конце налейте коньяк
  • Затем оставшуюся муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким и нежным
  • Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте на час в холодильник
  • Раскатайте тесто и вырежьте домики. Я пользовалась линейкой. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 20 минут. Главное не пересушить, поэтому ориентируйтесь на работу своего духового шкафа
  • Пока домики остынут, приготовим айсинг. Белок взбейте до легкой пены. Затем в белок вводите сахарную пудру. Перемешайте
  • Затем лимонный сок и вновь перемешайте. Айсинг готов
  • Выложите айсинг в кондитерский мешочек и украшайте домик по своей фантазии. Чтобы склеить стены домика, по бокам нанесите айсинг и скрепите
  • Наслаждаемся видом домика а потом быстро съедаем!

Новогодний пряничный домик готов!

Новогодний пряничный домик

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх