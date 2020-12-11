Новогодний пряничный домик: прекрасное и вкусное украшение праздничного стола

Новогодний пряничный домик – невероятно красиво! Ваши дети с удовольствием помогут вам соорудить такую красоту!
Новогодний пряничный домик: ингредиенты
Для теста
- 4 (четыре) ст. ложки – меда
- 3 (три) ст — муки
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 1 (одна) ч. ложка – соды
- 2 (две) шт – яиц
- 1 (одна) ч. ложка – сухих специй
- 2 (две) ст. ложки – коньяка
- 50 (пятьдесят) мл – воды
Для айсинга
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахарной пудры
- 1 (одна) шт – яичного белка
- 1 (одна) ч. ложка – лимонного сока
Новогодний пряничный домик: рецепт
- Тесто у нас будет заварным. В кастрюлю налейте воды, добавьте сахар, мед и сливочное масло
- Нагрейте до 70 градусов. Самое главное не дайте закипеть
- Затем добавьте половину муки и пряности
- Быстро начните мешать
- Готовое тесто оставьте остывать
- В остывшую массу введите яйца, по одной штуке и размешивайте после каждого
- В конце налейте коньяк
- Затем оставшуюся муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким и нежным
- Заверните тесто в пищевую пленку и отправьте на час в холодильник
- Раскатайте тесто и вырежьте домики. Я пользовалась линейкой. Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на 20 минут. Главное не пересушить, поэтому ориентируйтесь на работу своего духового шкафа
- Пока домики остынут, приготовим айсинг. Белок взбейте до легкой пены. Затем в белок вводите сахарную пудру. Перемешайте
- Затем лимонный сок и вновь перемешайте. Айсинг готов
- Выложите айсинг в кондитерский мешочек и украшайте домик по своей фантазии. Чтобы склеить стены домика, по бокам нанесите айсинг и скрепите
- Наслаждаемся видом домика а потом быстро съедаем!
Новогодний пряничный домик готов!
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