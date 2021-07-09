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Перец горький маринованный на зиму: вкусный острый перец круглый год

Перец горький маринованный на зиму. Экономно, быстро и вкусно. Что еще нужно?

Перец горький маринованный на зиму: ингредиенты

Перец горький маринованный на зиму

  1. 1 (один) л – воды
  2. 2 (два) кг – острого стручкового перца
  3. 5 (пять) ст. ложек – сахара
  4. 3 (три) ст. ложки – соли
  5. 5 (пять) шт – лаврового листа
  6. 4 (четыре) ч. ложки – уксусной эссенции

Перец горький маринованный на зиму: рецепт

Перец горький маринованный на зиму

  • Банки и крышки простерилизуйте привычным для вас способом
  • Перец помойте и обрежьте плодоножки. Где семеня надрежьте пополам
  • Разложите перец по банкам
  • Воду кипятите
  • Залейте кипятком банки с перцем
  • Накройте крышками и ждите 20 минут пока не остынет
  • Слейте воду с банок в кастрюлю добавьте в нее лавровый лист, соль, сахар и доведите маринад до кипения
  • В каждую банку с перцем добавьте по одной чайной ложке эссенции
  • Кипящим маринадом залейте перец и закрутите крышками
  • Через полтора месяца перец можно кушать

Перец горький маринованный на зиму

Перец горький маринованный на зиму готов: Видео

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