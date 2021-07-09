Перец горький маринованный на зиму: вкусный острый перец круглый год

Перец горький маринованный на зиму. Экономно, быстро и вкусно. Что еще нужно?
Перец горький маринованный на зиму: ингредиенты
- 1 (один) л – воды
- 2 (два) кг – острого стручкового перца
- 5 (пять) ст. ложек – сахара
- 3 (три) ст. ложки – соли
- 5 (пять) шт – лаврового листа
- 4 (четыре) ч. ложки – уксусной эссенции
Перец горький маринованный на зиму: рецепт
- Банки и крышки простерилизуйте привычным для вас способом
- Перец помойте и обрежьте плодоножки. Где семеня надрежьте пополам
- Разложите перец по банкам
- Воду кипятите
- Залейте кипятком банки с перцем
- Накройте крышками и ждите 20 минут пока не остынет
- Слейте воду с банок в кастрюлю добавьте в нее лавровый лист, соль, сахар и доведите маринад до кипения
- В каждую банку с перцем добавьте по одной чайной ложке эссенции
- Кипящим маринадом залейте перец и закрутите крышками
- Через полтора месяца перец можно кушать
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