Салат из куриной печени с пекинской капустой. Насыщенное витаминами и полезными микроэлементами блюдо

Салат из куриной печени с пекинской капустой очень полезен, так как в печени много белка и других полезных микроэлементов. Готовьте почаще такие полезные и вкусные блюда.

Салат из куриной печени с пекинской капустой: ингредиенты

Пекинская капуста — 300 гр. (триста грамм) Куриная печень — 350 гр. (триста пятьдесят грамм) Солёные огурцы — 100 гр. (сто грамм) Морковь по-корейски — 130 гр. (сто тридцать грамм) Греческий йогурт — 75 гр. (семьдесят пять грамм) Соль, перец — по вкусу Перец горошком Лавровый лист

Способ приготовления:

Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения. Кладите в неё печень, соль, перец горошком и лавровый лист. Отварите 15 минут, затем достаньте и отложите остывать.

Небольшими кусочками нашинкуйте пекинскую капусту.

Солёные огурцы нарежьте брусочками.

Нарежьте соломкой остывшую печень.

Выложите в миску печень, капусту, огурцы солёные, морковь по-корейски, соль и перец по вкусу, измельчённую зелень. заправьте йогуртом, перемешайте и дайте настояться 10-15 минут.

Салат из куриной печени с пекинской капустой очень вкусный и полезный.

Готовьте на здоровье!