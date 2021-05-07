Салат из куриной печени с пекинской капустой. Насыщенное витаминами и полезными микроэлементами блюдо

Салат из куриной печени с пекинской капустой очень полезен, так как в печени много белка и других полезных микроэлементов. Готовьте почаще такие полезные и вкусные блюда.
Салат из куриной печени с пекинской капустой: ингредиенты
- Пекинская капуста — 300 гр. (триста грамм)
- Куриная печень — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Солёные огурцы — 100 гр. (сто грамм)
- Морковь по-корейски — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Греческий йогурт — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Соль, перец — по вкусу
- Перец горошком
- Лавровый лист
Способ приготовления:
- Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения. Кладите в неё печень, соль, перец горошком и лавровый лист. Отварите 15 минут, затем достаньте и отложите остывать.
- Небольшими кусочками нашинкуйте пекинскую капусту.
- Солёные огурцы нарежьте брусочками.
- Нарежьте соломкой остывшую печень.
- Выложите в миску печень, капусту, огурцы солёные, морковь по-корейски, соль и перец по вкусу, измельчённую зелень. заправьте йогуртом, перемешайте и дайте настояться 10-15 минут.
Салат из куриной печени с пекинской капустой очень вкусный и полезный.
Готовьте на здоровье!
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