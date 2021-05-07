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Салат из куриной печени с пекинской капустой. Насыщенное витаминами и полезными микроэлементами блюдо

Салат из куриной печени с пекинской капустой очень полезен, так как в  печени много белка и других полезных микроэлементов. Готовьте почаще такие полезные и вкусные блюда.

Салат из куриной печени с пекинской капустой: ингредиенты

Салат из куриной печени с пекинской капустой

  1. Пекинская капуста — 300 гр. (триста грамм)
  2. Куриная печень — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  3. Солёные огурцы — 100 гр. (сто грамм)
  4. Морковь по-корейски — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  5. Греческий йогурт — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  6. Соль, перец — по вкусу
  7. Перец горошком
  8. Лавровый лист

Способ приготовления:

  • Налейте в кастрюлю воду, доведите до кипения. Кладите в неё печень, соль, перец горошком и лавровый лист. Отварите 15 минут, затем достаньте и отложите остывать.
  • Небольшими кусочками нашинкуйте пекинскую капусту.
  • Солёные огурцы нарежьте брусочками.
  • Нарежьте соломкой остывшую печень.
  • Выложите в миску печень, капусту, огурцы солёные, морковь по-корейски, соль и перец по вкусу, измельчённую зелень. заправьте йогуртом, перемешайте и дайте настояться 10-15 минут.

Салат из куриной печени с пекинской капустой очень вкусный и полезный.

Салат из куриной печени с пекинской капустой. Насыщенное витаминами и полезными микроэлементами блюдо 2

Готовьте на здоровье!

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