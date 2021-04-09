Котлеты по колхозному. Невероятно, но простые хлеб и вода делают эти котлеты невероятно вкусными

Котлеты по колхозному — это самое домашнее блюдо. Сейчас многие рестораны внесли их в меню, так как это вкусно и сытно. Котлеты по колхозному получаются очень мягкими и пышными. Этот простой и лёгкий в приготовлении рецепт всегда выручит Вас. Подавайте наивкуснейшие котлеты по колхозному как гарнир к рису, макаронам или с чем-нибудь другим и Ваша семья будет довольна.

Котлеты по колхозному: ингредиенты

Фарш – 1 кг. (один килограмм) Лук – 1 головка Черствый батон

Рецепт приготовления:

Батон замочить в воде, спустя несколько минут отжать и добавить в фарш.

Для того, чтобы котлеты получились мягкими и сочными необходимо взять 40% хлеба от общей массы.

Лук измельчить в блендере и смешать с фаршем, затем добавить специи и чеснок, посолить и поперчить по вкусу.

Очень тщательно перемешать фарш и отбить, затем убрать в холодильник на 1час.

Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле с двух сторон.

Котлеты по колхозному порадует своим вкусом!

Готовьте на здоровье!