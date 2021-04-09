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Котлеты по колхозному. Невероятно, но простые хлеб и вода делают эти котлеты невероятно вкусными

Котлеты по колхозному — это самое домашнее блюдо. Сейчас многие рестораны внесли их в меню, так как это вкусно и  сытно. Котлеты по колхозному получаются очень мягкими и пышными. Этот простой и лёгкий в приготовлении рецепт всегда выручит Вас. Подавайте наивкуснейшие котлеты по колхозному  как гарнир к рису, макаронам или с чем-нибудь другим и Ваша семья будет довольна.

Котлеты по колхозному: ингредиенты

Котлеты по колхозному

  1. Фарш – 1 кг. (один килограмм)
  2. Лук – 1 головка
  3. Черствый батон

Рецепт приготовления:

  • Батон замочить в воде, спустя несколько минут отжать и добавить в фарш.
  • Для того, чтобы котлеты получились мягкими и сочными необходимо взять 40% хлеба от общей массы.
  • Лук измельчить в блендере и смешать с фаршем, затем добавить специи и чеснок, посолить и поперчить по вкусу.
  • Очень тщательно перемешать  фарш и отбить, затем убрать в холодильник на 1час.
  • Сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить на растительном масле с двух сторон.

Котлеты по колхозному порадует своим вкусом!

Котлеты по колхозному. Невероятно, но простые хлеб и вода делают эти котлеты невероятно вкусными 2

Готовьте на здоровье!

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