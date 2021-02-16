Зачем нужно есть свеклу каждый день. Делюсь советами, которые узнал (теперь ем ее чаще)

Итак, зачем нужно употреблять свеклу каждый день:
- Предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний
В свёкле содержится относительно мало витамин, за исключением В9 (фолиевая кислота), которого содержится в достаточном количестве, чтобы предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы
- Помогает естественному очищению кишечника
Если у вас бывают проблемы с опорожнением кишечника и в домашней аптечке нет слабительных средств, то свекла поможет справиться с проблемой. В корнеплоде содержится большое количество клетчатки и неперевариваемые волокна помогут мягко очистить кишечных и вывести токсины и шлаки.
- Полезна при воспалениях
Свекла содержит множество компонентов, снимающих воспалительный процесс. Достигается это благодаря высокому содержанию витаминов, органических кислот и полисахаридов. Также свекла помогает остановить развитие патогенной микрофлоры и снять симптомы панкреатита.
- Снижает давление
Если у вас есть склонность к гипертонии, то свекла поможет уменьшить давление. Если вы уже приминаетесь лекарственные средства, то стакан свекольного сока лишним тоже не будет. Свекла поддерживает сосуды в тонусе, обеспечивая тем самым нормальный кровоток, защищает сосуды от тромбозов и кровоизлияний.
- Богата антиоксидантами
Свекла богата антиоксидантами, что способствует нейтрализации свободных радикалов в организме и предотвращению изменения в структуре клеток, везущих к онкологическим заболеваниям.
- Богата железом и йодом
Свекла богата железом, что предотвращает развитие железодефицитной анемии, которая зачастую встречается у беременных женщин, и поддерживает нормальный уровень гемоглобина в крови. А содержащийся в овоще йод полезен для здоровья щитовидной железы.
- Способствует похудению
Если вы решили похудеть, то свекла будет для вас лучшим другом в этом деле. Используя ее главным продуктом в монодиете, вы сможете быстро потерять лишние сантиметры, потому что содержащийся в свёкле бетаин позволяет лучше усваиваться белку.
- Способствует меньшему накоплению жира в организме
А происходит это из-за куркумина, который состоит в свёкле. Он не даёт накапливаться жиру в организме, так как не даёт расти кровеносным сосудам, расположенным в жировых тканях
Помимо вышесказанного, свекла нормализует деятельность внутренних органов, повышает самочувствие и успокаивает нервную систему.
В каком виде употреблять свеклу?
Максимальная концентрация полезных веществ будет в свежем свекольном соке, но в чистом виде лучше не употреблять, а смешивать с морковным или яблочным соком. На втором месте будет свежая тертая свекла, как в салатах так и отдельно. Вареная или запечённая свекла будет очень эффективна при кишечной непроходимости. Свеклу можно также квасить и мариновать, а ботву можно добавлять в супы и салаты. Ну конечно же самые популярные борщи, винегреты и другие салаты с отварной свеклой.
Свежие комментарии