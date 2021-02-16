Зачем нужно есть свеклу каждый день. Делюсь советами, которые узнал (теперь ем ее чаще)

Итак, зачем нужно употреблять свеклу каждый день:

Предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний

В свёкле содержится относительно мало витамин, за исключением В9 (фолиевая кислота), которого содержится в достаточном количестве, чтобы предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы

Помогает естественному очищению кишечника

Если у вас бывают проблемы с опорожнением кишечника и в домашней аптечке нет слабительных средств, то свекла поможет справиться с проблемой. В корнеплоде содержится большое количество клетчатки и неперевариваемые волокна помогут мягко очистить кишечных и вывести токсины и шлаки.

Полезна при воспалениях

Свекла содержит множество компонентов, снимающих воспалительный процесс. Достигается это благодаря высокому содержанию витаминов, органических кислот и полисахаридов. Также свекла помогает остановить развитие патогенной микрофлоры и снять симптомы панкреатита.

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Снижает давление

Если у вас есть склонность к гипертонии, то свекла поможет уменьшить давление. Если вы уже приминаетесь лекарственные средства, то стакан свекольного сока лишним тоже не будет. Свекла поддерживает сосуды в тонусе, обеспечивая тем самым нормальный кровоток, защищает сосуды от тромбозов и кровоизлияний.

Богата антиоксидантами

Свекла богата антиоксидантами, что способствует нейтрализации свободных радикалов в организме и предотвращению изменения в структуре клеток, везущих к онкологическим заболеваниям.

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Богата железом и йодом

Свекла богата железом, что предотвращает развитие железодефицитной анемии, которая зачастую встречается у беременных женщин, и поддерживает нормальный уровень гемоглобина в крови. А содержащийся в овоще йод полезен для здоровья щитовидной железы.

Способствует похудению

Если вы решили похудеть, то свекла будет для вас лучшим другом в этом деле. Используя ее главным продуктом в монодиете, вы сможете быстро потерять лишние сантиметры, потому что содержащийся в свёкле бетаин позволяет лучше усваиваться белку.

Способствует меньшему накоплению жира в организме

А происходит это из-за куркумина, который состоит в свёкле. Он не даёт накапливаться жиру в организме, так как не даёт расти кровеносным сосудам, расположенным в жировых тканях

Помимо вышесказанного, свекла нормализует деятельность внутренних органов, повышает самочувствие и успокаивает нервную систему.

В каком виде употреблять свеклу?

Максимальная концентрация полезных веществ будет в свежем свекольном соке, но в чистом виде лучше не употреблять, а смешивать с морковным или яблочным соком. На втором месте будет свежая тертая свекла, как в салатах так и отдельно. Вареная или запечённая свекла будет очень эффективна при кишечной непроходимости. Свеклу можно также квасить и мариновать, а ботву можно добавлять в супы и салаты. Ну конечно же самые популярные борщи, винегреты и другие салаты с отварной свеклой.