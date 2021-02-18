Плов с мясом и курочкой – сытный и очень вкусный обед. Готовь хоть каждый день!

Сегодня мы предлагаем вам интересный рецепт: плов с мясом и курочкой. Блюдо получается очень вкусным, насыщенным и ароматным. Приготовьте! Оно обязательно понравится вашим домочадцам!

Плов с мясом: Ингредиенты

полкилограмма жирной говядины

две куриных грудки

одна головка лука

зубчик чеснока

одна горсть любых орехов (миндаль, грецкие орехи, фундук)

корица, соль, красный перец, лепестки чили – по щепотке

один стакан риса

Рецепт плова с говядиной и курочкой:

Приготовление курочки с говядиной:

Говядину помыть, обсушить полотенцем, перемолоть и тушить без масла.

Головку лука почистить, помыть, перемолоть и добавить в мясо.

Чеснок очистить от шелухи и добавить к мясу. Тушить все до получения корочки. Затем добавить соль, корицу, красный перец, хлопья чили.

Куриную грудку помыть и отварить. Сваренную грудку достать, мелко порезать и потушить в подсолнечном масле.

Орехи мелко нарезать, посолить, поперчить черным перцем и добавить к курице.

Говядину переложить в кастрюлю к куриной грудке, добавить немного куриного бульона, закрыть крышкой и тушить до готовности.

Приготовление риса:

Рис выложить в кастрюлю, залить полуторастаканами куриного бульона и варить до готовности.

Готовое мясо выложить ровным слоем в другую кастрюлю, сверху выложить плов тоже ровным слоем, продержать на мелком огне еще 5-7 минут (кастрюля не должна быть очень высокой, то есть мясо должно покрывать одну треть кастрюли). Затем накрыть кастрюлю соответсвующего размера плоской тарелкой и перевернуть. Кастрюлю аккуратно снять, чтобы рис и мясо сохранили форму.

Блюдо готово. Можно подавать его к столу. Приятного аппетита!