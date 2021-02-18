Сегодня мы предлагаем вам интересный рецепт: плов с мясом и курочкой. Блюдо получается очень вкусным, насыщенным и ароматным. Приготовьте! Оно обязательно понравится вашим домочадцам!
Плов с мясом: Ингредиенты
- полкилограмма жирной говядины
- две куриных грудки
- одна головка лука
- зубчик чеснока
- одна горсть любых орехов (миндаль, грецкие орехи, фундук)
- корица, соль, красный перец, лепестки чили – по щепотке
- один стакан риса
Рецепт плова с говядиной и курочкой:
Приготовление курочки с говядиной:
- Говядину помыть, обсушить полотенцем, перемолоть и тушить без масла.
- Головку лука почистить, помыть, перемолоть и добавить в мясо.
- Чеснок очистить от шелухи и добавить к мясу. Тушить все до получения корочки. Затем добавить соль, корицу, красный перец, хлопья чили.
- Куриную грудку помыть и отварить. Сваренную грудку достать, мелко порезать и потушить в подсолнечном масле.
- Орехи мелко нарезать, посолить, поперчить черным перцем и добавить к курице.
- Говядину переложить в кастрюлю к куриной грудке, добавить немного куриного бульона, закрыть крышкой и тушить до готовности.
Приготовление риса:
- Рис выложить в кастрюлю, залить полуторастаканами куриного бульона и варить до готовности.
- Готовое мясо выложить ровным слоем в другую кастрюлю, сверху выложить плов тоже ровным слоем, продержать на мелком огне еще 5-7 минут (кастрюля не должна быть очень высокой, то есть мясо должно покрывать одну треть кастрюли). Затем накрыть кастрюлю соответсвующего размера плоской тарелкой и перевернуть. Кастрюлю аккуратно снять, чтобы рис и мясо сохранили форму.
Блюдо готово. Можно подавать его к столу. Приятного аппетита!
Плов с мясом и курочкой – сытный и очень вкусный обед. Готовь хоть каждый день! - На Кухне
Сегодня мы предлагаем вам интересный рецепт: плов с мясом и курочкой. Блюдо получается очень вкусным, насыщенным и ароматным. Приготовьте! Оно обязательно понравится вашим домочадцам!
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Время приготовления: PT
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Ингредиенты рецепта:
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