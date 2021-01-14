Жена показала как за 2 минуты отстирать даже самые грязные кухонные полотенца без химии. Делюсь её хитростью

Все без исключения хозяйки, сталкиваются с такой проблемой, как сильно загрязненные кухонные полотенца. Как бы не смотрели за ними, как часто не стирали, но они постоянно вы жиру, в пятнах и с прочими загрязнениями.
Частая стирка с разными синтетическими моющими средствами, приводит к тому. Что полотенца быстро приходят в негодность и приходится заменять их на новые. Предлагаю вам попробовать мой способ не такого агрессивного воздействия на ткань. Зато результат вам понравится.
Очищаем полотенца без химии
Замачиваем в теплой воде и натираем их обычным хозяйственным мылом. Трем очень хорошо, чтобы много мыла попало на материал.
Отжимаем ткань и укладываем полотенца в пакет.
В 70 мл холодной воды разводим 2 ч.л. лимонной кислоты.
Выливаем раствор в пакет на полотенца.
Закрываем пакет и ставим его в микроволновку. Включаем мощность 450 Вт и 2 минуты.
Открываем пакет и оставляем полотенца немного остыть, потом кладем полотенца в теплую воду и прополаскиваем, развешиваем сохнуть.
Вы увидите, что результат очень положительный – все чистое, без пятен и неприятного запаха. Суть способа в том, что 2 минуты в микроволновой печи, заменяют около 40 минут кипячения полотенец.
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