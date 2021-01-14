Жена показала как за 2 минуты отстирать даже самые грязные кухонные полотенца без химии. Делюсь её хитростью

Все без исключения хозяйки, сталкиваются с такой проблемой, как сильно загрязненные кухонные полотенца. Как бы не смотрели за ними, как часто не стирали, но они постоянно вы жиру, в пятнах и с прочими загрязнениями.

Частая стирка с разными синтетическими моющими средствами, приводит к тому. Что полотенца быстро приходят в негодность и приходится заменять их на новые. Предлагаю вам попробовать мой способ не такого агрессивного воздействия на ткань. Зато результат вам понравится.

Очищаем полотенца без химии

Замачиваем в теплой воде и натираем их обычным хозяйственным мылом. Трем очень хорошо, чтобы много мыла попало на материал.

Отжимаем ткань и укладываем полотенца в пакет.

В 70 мл холодной воды разводим 2 ч.л. лимонной кислоты.

Выливаем раствор в пакет на полотенца.

Закрываем пакет и ставим его в микроволновку. Включаем мощность 450 Вт и 2 минуты.

Открываем пакет и оставляем полотенца немного остыть, потом кладем полотенца в теплую воду и прополаскиваем, развешиваем сохнуть.