Ленивые вареники с начинкой. 15 минут и готово

Отличный вариант для завтрака. Кто будет против такой вкуснятины?

По желанию, вместо муки вы можете использовать манку. Только ей надо дать минут 10-15, чтобы набухнуть. Тоже очень вкусно! Попробуйте сотворить. Даже если вы не умеете готовить, простота рецепта подвигнет вас на это. Детям точно понравится!

Такие вареники можно готовить летом, в вишневый сезон, а можно и зимой. С замороженной вишней.

Ингредиенты:

360 гр творога (это 2 пачки)

4 ст. л. сахара

1 яйцо

6 ст. л. с горкой пшеничной муки

щепотка соли

40 вишен без косточек

Приготовление:

Вишню разморозить и положить в дуршлаг, чтобы стек лишний сок. Т. к. вареники готовятся очень быстро, воду для варки можно сразу поставить на огонь. Творог посолить, всыпать сахар. Яйцо размешать, добавить к творогу и перемешать. Постепенно всыпать муку и перемешать. Количество муки может немного меняться в зависимости от влажности творога. В результате должно получиться мягкое творожное тесто, липнущее к рукам. Доску присыпать мукой. Отделить часть теста, обвалять его в муке и скатать колбаску. Колбаску расплющить, сделав плоской, и по краю выложить вишни на одинаковом расстоянии друг от друга. Если вишня слишком кислая, можно присыпать ее сверху сахаром. Загнуть тесто и накрыть вишни. Приплющить тесто между ягодами и разрезать ножом. Можно оставить вареники как есть, а можно вилкой, смоченной в воде, оформить края. Забросить вареники по одному в кипящую воду. После того, как они всплыли, поварить еще одну минуту и достать шумовкой на блюдо.

Подавать со сливочным маслом, сметаной или сахаром.

Приятного аппетита!

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