Ленивые вареники с начинкой. 15 минут и готово

Отличный вариант для завтрака. Кто будет против такой вкуснятины?
По желанию, вместо муки вы можете использовать манку. Только ей надо дать минут 10-15, чтобы набухнуть. Тоже очень вкусно! Попробуйте сотворить. Даже если вы не умеете готовить, простота рецепта подвигнет вас на это. Детям точно понравится!
Такие вареники можно готовить летом, в вишневый сезон, а можно и зимой. С замороженной вишней.
Ингредиенты:
- 360 гр творога (это 2 пачки)
- 4 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 6 ст. л. с горкой пшеничной муки
- щепотка соли
- 40 вишен без косточек
Приготовление:
- Вишню разморозить и положить в дуршлаг, чтобы стек лишний сок.
- Т. к. вареники готовятся очень быстро, воду для варки можно сразу поставить на огонь.
- Творог посолить, всыпать сахар.
- Яйцо размешать, добавить к творогу и перемешать.
- Постепенно всыпать муку и перемешать. Количество муки может немного меняться в зависимости от влажности творога. В результате должно получиться мягкое творожное тесто, липнущее к рукам.
- Доску присыпать мукой.
- Отделить часть теста, обвалять его в муке и скатать колбаску.
- Колбаску расплющить, сделав плоской, и по краю выложить вишни на одинаковом расстоянии друг от друга.
- Если вишня слишком кислая, можно присыпать ее сверху сахаром.
- Загнуть тесто и накрыть вишни.
- Приплющить тесто между ягодами и разрезать ножом.
- Можно оставить вареники как есть, а можно вилкой, смоченной в воде, оформить края.
- Забросить вареники по одному в кипящую воду. После того, как они всплыли, поварить еще одну минуту и достать шумовкой на блюдо.
Подавать со сливочным маслом, сметаной или сахаром.
Приятного аппетита!
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