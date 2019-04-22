Наваристый, пряный грузинский суп Харчо. Никто не останется равнодушным

Ингредиенты:

Говядина на косточке — 800 г

Рис — 0.5 стакана

Томатная паста — 200 г

Лук — 2 большие головки

Чеснок — 2 зуб.

Приправа для харчо

Аджика острая пол чайной ложки(можно сухую, по вкусу)

Грецкие орехи измельченные — 100 гр.

Приготовление:

Варим мясо в течение часа на небольшом огне, снимая пенку. Солим по вкусу. Затем мясо нарезаем на кусочки и отправляем обратно в кастрюлю.

Измельчаем лук и обжариваем его до прозрачности на медленном огне. Добавляем несколько столовых ложек томатной пасты, нарезанный чеснок, аджику, специи и обжариваем все вместе еще 5 минут.

Кладем в бульон промытый рис.

Как только рис сварится добавляем зажарку.

Варим ещё 5 минут.

Добавляем рубленные грецкие орехи.

Даём немного настоятся.