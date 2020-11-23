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Если готовлю курицу, то только так. Хоть на ужин, хоть праздничный стол

Делюсь своим коронным рецептом приготовления курицы. Ни один праздник не обходиться без этого блюда. И все мои гости знают, что на столе обязательно будет «королева бала» моя фирменная курица.

Приготовление

Для этого блюда понадобиться курица (чем жирнее, тем лучше), картофель и секретный маринад.

Разделываем курицу. Её необходимо разрезать вдоль грудки. Сделайте потом надрезы подмышками, и дырки в филейной части. Так мясо быстрее промаринуется и пропитается специями быстрее.

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СЕКРЕТНЫЙ МАРИНАД

Для приготовления маринада понадобятся ваши любимые специи и много чеснока. Я делюсь своим рецептом маринада, но вы можете экспериментировать и добавлять те специи, которые вам нравятся.

Рецепт маринада:

  • чеснок – 6 зубчиков;
  • 0,5 ст. лодки горчицы;
  • 1 ст. ложка соевого соуса;
  • 100 грамм масла оливкового;
  • щепотка розмарина;
  • 0,5 ст. лодки приправы «хмели-сунели»;
  • 0,5 ч. ложки куркумы (для красивого цвета);
  • 0,5 лимона (понадобиться только сок).

Перебейте все ингредиенты маринада блендером. Теперь смазываем соусом курицу со всех сторон.

Укладываем курицу на пергамент, его стоит расстелить на противне, чтобы меньше потом возиться с грязной посудой.

СОВЕТ: вместо обычной соли, рекомендую взять адыгейскую, для всех мясных блюд использую только её.

Как говорится, почувствуйте разницу!

Пока курица отдыхает в сочном маринаде на противне, приступим к картофелю.

Чистить его не надо, просто хорошо помыть, если необходимо задействуйте щётку или губку. Нарежьте клубни дольками.

Теперь переместите курицу в другую посуду, а картофель положите в маринад. Посолите и перемешайте.

Пришло время отправлять курицу в разогретую до 180 градусов духовку. Тушку уложите на картофель, разрезом вверх.

В режиме конвекции выдерживаем в духовке курицу 40 минут, потом переворачиваем и добавляем градусы до 220.

Презентация блюда

Вся эта красота выкладывается в таком порядке. Берём красивое широкое блюдо, на дно стелим лаваш, потом картофель. Сверху на картофельную «перину» укладываем курицу, поливаем горячим маринадом. Накрываем золотистую красотку ещё одни листом лаваша.

Так как у меня не было лаваша, то вышло так. Хотя от этого вкус курицы не пострадал. Ароматная, вкусная, сочная и неимоверно красивая. Готовьте с удовольствием

Если готовлю курицу, то только так. Хоть на ужин, хоть праздничный стол

 

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