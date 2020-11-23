Если готовлю курицу, то только так. Хоть на ужин, хоть праздничный стол

Делюсь своим коронным рецептом приготовления курицы. Ни один праздник не обходиться без этого блюда. И все мои гости знают, что на столе обязательно будет «королева бала» моя фирменная курица.
Приготовление
Для этого блюда понадобиться курица (чем жирнее, тем лучше), картофель и секретный маринад.
Разделываем курицу. Её необходимо разрезать вдоль грудки. Сделайте потом надрезы подмышками, и дырки в филейной части. Так мясо быстрее промаринуется и пропитается специями быстрее.
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СЕКРЕТНЫЙ МАРИНАД
Для приготовления маринада понадобятся ваши любимые специи и много чеснока. Я делюсь своим рецептом маринада, но вы можете экспериментировать и добавлять те специи, которые вам нравятся.
Рецепт маринада:
- чеснок – 6 зубчиков;
- 0,5 ст. лодки горчицы;
- 1 ст. ложка соевого соуса;
- 100 грамм масла оливкового;
- щепотка розмарина;
- 0,5 ст. лодки приправы «хмели-сунели»;
- 0,5 ч. ложки куркумы (для красивого цвета);
- 0,5 лимона (понадобиться только сок).
Перебейте все ингредиенты маринада блендером. Теперь смазываем соусом курицу со всех сторон.
Укладываем курицу на пергамент, его стоит расстелить на противне, чтобы меньше потом возиться с грязной посудой.
СОВЕТ: вместо обычной соли, рекомендую взять адыгейскую, для всех мясных блюд использую только её.Как говорится, почувствуйте разницу!
Пока курица отдыхает в сочном маринаде на противне, приступим к картофелю.
Чистить его не надо, просто хорошо помыть, если необходимо задействуйте щётку или губку. Нарежьте клубни дольками.
Теперь переместите курицу в другую посуду, а картофель положите в маринад. Посолите и перемешайте.
Пришло время отправлять курицу в разогретую до 180 градусов духовку. Тушку уложите на картофель, разрезом вверх.
В режиме конвекции выдерживаем в духовке курицу 40 минут, потом переворачиваем и добавляем градусы до 220.
Презентация блюда
Вся эта красота выкладывается в таком порядке. Берём красивое широкое блюдо, на дно стелим лаваш, потом картофель. Сверху на картофельную «перину» укладываем курицу, поливаем горячим маринадом. Накрываем золотистую красотку ещё одни листом лаваша.
Так как у меня не было лаваша, то вышло так. Хотя от этого вкус курицы не пострадал. Ароматная, вкусная, сочная и неимоверно красивая. Готовьте с удовольствием
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